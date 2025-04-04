Новый сезон «Цифрового ликбеза» поможет школьникам освоить основы киберграмотности

Фото: пресс-служба АНО «Цифровая экономика»

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ объявили о запуске нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Цифровая экономика».

Проект направлен на повышение цифровой грамотности и знаний в сфере кибербезопасности среди школьников. Интерактивные материалы, рассказывающие об основных правилах безопасного поведения в интернете, уже доступны на официальном сайте.

В этом году особое внимание уделено информационной безопасности. В проекте учащимся расскажут, как защитить свои аккаунты, объяснят работу алгоритмов в соцсетях и научат распознавать интернет-мошенников. Все это школьники узнают из новых видеороликов с блогером Антоном Корюшкиным из вымышленного подводного города Нижнефорельска.

Специалисты по кибербезопасности разработали методические пособия и видеоуроки, которые будут использоваться на школьных занятиях по всей стране. Материалы адаптированы под возрастные категории – для начальной, средней и старшей школы.

Кроме того, в рамках проекта пользователи смогут сыграть в специальный образовательный режим в игре Fortnite, где в игровой форме познакомятся с основами информационной безопасности и принципами защиты данных.

Директор по информационной безопасности VK Рустэм Газизов отметил, что компания активно развивает технологии защиты пользователей и уделяет большое внимание просветительской работе в сфере кибербезопасности. Он напомнил о запуске «Центра безопасности», где можно узнать, как защитить свои аккаунты, и уже третий год участвует в проекте «Цифровой ликбез», поскольку считает важным знакомить подростков с основами цифровой грамотности с раннего возраста.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что новые видеоролики «Цифрового ликбеза» помогают школьникам в доступной форме разобраться в основах кибербезопасности. Он подчеркнул важность раннего обучения детей защите личных данных.

В 2024 году более 500 тысяч школьников по всей стране приняли участие в уроках от VK в рамках проекта «Цифровой ликбез». Инициатива реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» в составе нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».