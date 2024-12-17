В Татарстане выявили более 100 га земель для развития туризма

Лилия Бурганова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане благодаря проекту «Земля для туризма» выявили 19 земельных участков для развития туризма, 15 из них уже вовлечены в оборот. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Проект «Земля для туризма» реализуется с марта 2023 года в Татарстане. За два года выявлено по нашему региону 19 земельных участков общей площадью более 100 га, 15 из них (участков) вовлечены в оборот. Участки расположены в Арском, Мамадышском, Лаишевском и Елабужском районах. В дальнейшем этот сервис будем развивать», - рассказала она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число субъектов России, задействованных в проекте «Земля для туризма». Проект Росреестра нацелен на вовлечение в оборот земель для развития туризма. Благодаря сервису татарстанцы могут получить актуальную информацию о земельных участках и территориях, где могут быть размещены новые объекты туристического сегмента.