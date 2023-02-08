Новый руководитель Минздрава РТ возьмется за реорганизацию работы поликлиник

Нередко в крупные больницы Татарстана обращаются пациенты, чьи проблемы со здоровьем можно решить в поликлиниках. Этот вопрос на итоговом годовом больничном совете ДРКБ поднял исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Происходит перегруженность приемных отделений. Наверное, это бич всех крупных республиканских стационаров, когда идет наплыв городских пациентов по экстренным показаниям. Прежде всего это работа поликлиник, поскольку приемное отделение по функционалу начинает выполнять амбулаторный прием», – объяснил Миннуллин.

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Руководитель подчеркнул, что эта проблема наблюдается и в детской, и во взрослой сети. Около 60% обращений в крупные больницы могли бы решиться на уровне поликлиник, считает Марсель Миннуллин.

«В ближайшее время мы создадим рабочую группу. И эту тему будем видоизменять. Работа поликлиник требует реформ и каких-то изменений, чтобы высокотехнологичный стационар оказывал, по своему определению, высокоспециализированную помощь, а не являлся неким приемным буферным отделением, где мы осуществляем поликлинический прием», – отметил он.