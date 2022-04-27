Новый российский препарат – альтернативу дефибриллятору – внедрили в РКБ Татарстана

В Республиканской клинической больнице Татарстана внедрили инновационный лекарственный препарат, разработанный НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, который по сути заменяет собой дефибриллятор при мерцательной аритмии.

Фото: Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На сегодняшний день этот новый российский препарат – единственный антиаритмический препарат для купирования фибрилляции предсердий любой продолжительности», – объяснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №3 Линар Нурмухамедов.

Отметим, фибрилляция предсердий – аритмия – увеличивает риски гибели пациентов и является одной из основных причин сердечно-сосудистых осложнений.

«По результатам клинических исследований и более пятилетнего многоцентрового опыта применения нового отечественного антиаритмического препарата III класса, его суммарная эффективность в восстановлении синусового ритма составила 93%. При этом синусовый ритм восстанавливался уже после первого введения препарата», – рассказала специалист российской фармацевтической компании Жанна Недосугова.

Сегодня этот препарат только начинает внедряться в регионах России.