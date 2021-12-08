Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске

Новый российский бюджетный перевозчик Citrus, входящий в состав холдинга S7 Group, определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, сообщает пресс-служба компании.

«При выборе „домашних” аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. Сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске», — говорится в сообщении лоукостера.

Авиакомпания уже начала формировать экипажи, проводить набор пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.

Маршрутная сеть нового перевозчика будет включать прямые межрегиональные направления преимущественно в средней полосе России. Пассажиров планируют перевозить на новых воздушных судах AirbusA320neo.

Полеты планируется начать в июле следующего года, а продажа билетов откроется уже весной.