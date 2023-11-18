Новый российский атомный ледокол проекта 22220 получил название «Сталинград»

Фото: официальный портал органов власти Волгоградской области

Новый атомный ледокол получил название «Сталинград». Предложение поддержал Президент России Владимир Путин, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме областного совета ветеранов.

«В целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени "Сталинград"», – заявил на встрече Бочаров.

Как сообщается на сайте администрации Волгоградской области, документ о присвоении имени передан на хранение областному совету ветеранов.

Атомные ледоколы проекта 22220 на сегодняшний день являются самыми мощными и большими в мире. Длина судна – 173,3 метра, ширина – 34. Они могут проводить караваны в арктических условиях, пробивая трехметровый лед.