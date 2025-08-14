Новый режиссер, переезд и премьеры: театр Тинчурина начинает новую главу истории

Пресс-конференция «Театр имени К. Тинчурина: на пороге исторических перемен» прошла сегодня в «Татар-информе». Журналистам объяснили уход с должности бывшего режиссера Туфана Имамутдинова и представили нового – Айдара Заббарова. Рассказываем, какие спектакли ждут зрителей в новом сезоне и кому передадут здание театра на улице Горького.





В Тинчуринском Туфан Имамутдинов поставил культовые для татарского зрителя произведения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Смена режиссеров

С назначением молодого и нестандартно мыслящего режиссера Туфана Имамутдинова в 2021 году театр должен был получить новое дыхание и обрести более высокий творческий статус. За плечами кандидата были удачные постановки в столичных театрах и театре в Румынии, опыт главрежства в Казанском ТЮЗе с десятком постановок, создание «громкого» творческого объединения «Алиф» и постановки на площадке Moñ.

В Тинчуринском Туфан Имамутдинов поставил культовые для татарского зрителя произведения «Идегей», «Без ветрил», современные «Флешка, рэп и любовь», стилизацию эпохи зарождения татарской труппы «Один шаг до мечты». Но главной своей заслугой режиссер считает то, что ему удалось сохранить и максимально задействовать всех членов старейшего коллектива. «Мы за четыре года ни с кем из артистов не расстались, пытались сохранить труппу. Артисты – это большая семья. Мне кажется, это самое важное», – сказал он сегодня на встрече с журналистами.

Еще одним своим достижением за 4 года художественного руководства режиссер считает то, что театр «раскрылся». «Считаю, до моего прихода театр был в несколько закрытом состоянии. А сейчас театр участвует в различных фестивалях, конкурсах. Также приглашаются молодые режиссеры, драматурги, актеры, представляющие разные театральные школы, и работают с различными темами. Жанровых историй стало больше, драмы, трагедии, в стихотворной форме у нас тоже были спектакли. Это нужно и для зрителей, и для артистов», – пояснил он.

В последние годы театр ведет большую деятельность и в формате крупных мероприятий. Успешно состоялись I Коллаборационная театральная лаборатория-семинар по национальной драматургии и театральной журналистике «Алкыш» (2021), оперная лаборатория «Умай» (2022), Республиканский фестиваль-конкурс школьных театров «Театр без возраста» и семейных театров «Семейные традиции» (2023, 2024). Сегодня реализуются такие проекты, как театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудо» («Могҗиза»), образовательные курсы для молодых режиссеров под руководством самого Имамутдинова, «Школа театральной журналистики», «Интеллектуальная игра». В театре ведет свою работу сообщество волонтеров театра «ВолонТин».

Дамир Натфуллин: «Поднята достаточно высокая планка Туфаном Рифовичем, которую не просто будет удержать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Действительно, тинчуринцы только в прошлом году стали участниками сразу нескольких фестивалей. Это и Международный театральный фестиваль «У Троицы» (спектакль «Ашина» стал победителем в номинации «Лучшая сценография», обладателем Приза зрительских симпатий), и 25-й Международный театральный фестиваль Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева «Молодежь. Театр. Фест», и XVI Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул» в Йошкар-Оле, и Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» в Самаре. Театр становился неоднократным лауреатом Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло» и Республиканской театральной премии «Тантана».

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин напомнил, что в 2022-2025 годы театр становился неоднократным призером фестиваля молодой режиссуры «Ремесло», театральной премии «Тантана». «Поднята достаточно высокая планка Туфаном Рифовичем, которую не просто будут удержать, а задача стоит ее еще выше поставить с учетом того, что меняется и объем залов. И для решения этих задач с сентября главным режиссером театра будет назначен Айдар Заббаров», – поделился спикер.

Туфан Имамутдинов: «Я решил сам передвигаться, а их оставить в статике»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова призналась, что в контексте новых назначений в сфере татарского театра чувствует себя «штатным психологом». «Я уже второй год уговариваю Туфана не уходить. Он говорит: ‘’Я свободный художник, мне очень тяжело, мне нравится заниматься проектами’’. Туфан останется куратором в театральных проектах Татарстана», – сказала она.

Ирада Аюпова: «Туфан останется куратором в театральных проектах Татарстана» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Комментируя свой уход, Туфан Имамутдинов также попытался подвести под это концепцию: «Тинчуринский зарождался как передвижной театр, театр «без ветрил», я решил сам передвигаться, а их оставить в статике. Надеюсь, спектакли, которые будет делать Айдар, будут способствовать тому, что театр обретет свой «парус», уже обрел по документам, по крайней мере», имея в виду переезд в новое здание на улице Татарстан.

Имамутдинов сообщил, что ему поступило предложение организовать новый фестиваль в Альметьевске непосредственно с режиссерами, которые обучаются в ГИТИСе от республики.

Второй проект будет связан с альтернативным татарским театральным искусством с участием его «алифовской» команды. «Мне на данном этапе ближе различные творческие проекты», – пояснил он.

«За театром Тинчурина закрепилось понятие «передвижной». Карим Тинчурин был драматургом, режиссером, антрепренером, педагогом, он также не работал в одном месте и возил свой театр по разным городам, деревням и так далее. Поэтому этот переезд – продолжение этой философии», – сказал он.

Татарстан, 1: «Что Камаловскому плохо, то Тинчуринскому хорошо?»

Театр, созданный по личной инициативе Карима Тинчурина в 1933 году, начинал как «колхозно-совхозный», в советское время он был «передвижным». В 1988 году ему присвоили имя Карима Тинчурина, статус – театра драмы и комедии – и предоставили прежнее здание театра Камала на улице Горького, 13. Следуя замыслу, по которому он был «народным» филиалом татарского академического театра, тинчуринцы словно бы шли по пятам «большого брата». Поэтому нынешний переезд в здание-«парус» тоже можно считать исторической закономерностью.

В 1988 году ему присвоили имя Карима Тинчурина, статус – театра драмы и комедии – и предоставили прежнее здание театра Камала на улице Горького, 13 Фото: © «Татар-информ»

8 августа 2025 года был подписан официальный документ о передаче здания по улице Татарстан, 1 Татарскому государственному театру драмы и комедии имени Карима Тинчурина. С этого момента началась процедура подготовки к переезду коллектива на новую площадку.

«Нас ожидают большие перемены. Переезд – это всегда эмоциональный и душевный стресс. Даже когда переезжаешь из одной комнаты в другую. Мы в здании на Горького работали довольно долго. Артисты уже привыкли, но они тоже понимают, что перемены будут. Что эти перемены должны быть. Все наши сотрудники на связи с театром Камала, идет постепенная передача управления. Надеемся в сентябре – первой половине октября переехать. Но часть декораций останется в старом здании», – рассказал журналистам директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов.

Переезд государственного учреждения культуры в новое здание сопряжен с целым рядом юридических и технических согласований и процедур. Это процесс не сиюминутный и требует постоянного слаженного взаимодействия прежнего и нового «жильца». Кстати говоря, камаловцы до сих пор еще «переезжают», хотя новое здание, без сомнений, позволяет им разместить все технические службы и декорации.

Фанис Мусагитов: «Нас ожидают большие перемены. Переезд – это всегда эмоциональный и душевный стресс» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На вопрос о том, почему для камаловцев прежняя площадка была «непригодной», «нуждающейся в ремонте», а теперь в нее переезжает другой крупный театральный коллектив, Ирада Аюпова ответила: «Есть разница между академическим театром и драматическим театром» – и пояснила, что академический театр, по сути, выполняет аналитическую и даже научную работу по развитию этого вида искусства, у него другие стандарты госфинансирования.

Для тинчуринцев в любом случае переезд из ветшающего и небольшого по современным меркам здания в «парус» – это расширение и переезд в технически лучше оснащенное помещение, на «намоленную» площадку.

Но вопрос с театральным помещением по улице Горького, 13 на данный момент все еще остается открытым. Официального решения по нему еще нет. «Оно задумывалось как театральная площадка, мы должны уважать труд наших предков, которые это здание строили, поэтому функцию здания должны сохранить. Когда все договоры будут заключены, когда все акты будут реализованы, когда театр переедет, тогда мы решим. Но мне очень хочется верить, что это будет по-прежнему легендарная сценическая площадка», – сообщила Ирада Аюпова.

Планы Заббарова: «Казан егетлэре», дебют Юзеева и клоунада Риманаса и музыкальные спектакли

В 2017 году, начав блистательную карьеру, ученик Сергея Женовача Айдар Заббаров моментально стал востребованным молодым режиссером. Он ставил спектакли на знаменитых театральных площадках страны, но при этом успел впечатлить и придирчивую татарскую аудиторию воплощением стихотворений Хасана Туфана, нестандартным, но бережным прочтением Гаяза Исхаки, постановками в Альметьевске, Анте и Буинске.

Несмотря на творческие достижения, его назначение на должность главного режиссера татарского театра удивило всех – не вяжется моцартовский стиль жизни молодого театрального гения с оседлым статусом худрука. Сам Айдар Заббаров пояснил ситуацию тем, что раньше не отвечал на неоднократные предложения возглавить коллектив какого-нибудь театра в Татарстане согласием потому, что еще «не был готов».

Айдар Заббаров: «Я ставил спектакли в разных театрах страны, мне это было интересно. Я хотел набираться опыта, смотреть, как существуют другие театры, как руководятся театры» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне и раньше предлагали возглавить театр в родном Татарстане, но я в тот период считал, что я к этому еще не готов, и видел себя в качестве свободного художника. Я ставил спектакли в разных театрах страны, мне это было интересно. Я хотел набираться опыта, смотреть, как существуют другие театры, как руководятся театры, какая модель театра может быть. Сейчас я считаю, что созрел, готов, есть свое представление, в какую сторону нужно двигаться», – сказал он.

Говоря о политике, которой он намерен придерживаться в руководстве театром, Айдар Заббаров сообщил, что придерживается принципа: «Чем больше приглашенных режиссеров, тем лучше для театра».

«Я считаю, что должно быть много разных режиссеров. Это те режиссеры, которые создают миры, у которых есть свой почерк. Такие режиссеры есть, я с ними дружу, и в последние дни я позвонил восьми режиссерам, которые мне интересны, и мы с ними уже начали договариваться. Это действующие режиссеры, которые много ставят и делают театральную погоду в России. Они, конечно, расписаны на годы вперед. В этом году я буду сам много ставить», – сказал Айдар Заббаров.

По его словам, первая премьера в Тинчуринском ожидается уже 10 октября. Вероятно, это будет премьера уже известной постановки «Вслед за мечтой» («Хыял артыннан»), сделанной им два года назад в соавторстве с драматургом Резедой Губаевой для Дней культуры Республики Татарстан. «Резеда написала прекрасную пьесу, трогательную, добрую, полную юмора и света. Это был музыкальный спектакль с оркестром. Мы давно мечтали ее перенести на какую-то площадку, чтобы она не пропадала», – сказал он.

В ноябре в Малом зале ожидается театральный дебют кинорежиссера Салавата Юзеева. Он ставит собственную пьесу в стиле артхаус «Кто стучит в мое окно».

В декабре ожидается музыкальный спектакль по пьесе Карима Тинчурина «Казанское полотенце». А в Малом зале для детей планируется новогодняя постановка Руслана Риманаса в жанре клоунады.

Айдар Заббаров собирается также возрождать культовый молодежный спектакль 90-х годов «Казан егетлэре», а также в третий раз обратится к Гаязу Исхаки – «Исчезновение через 200 лет». В его планах также поставить «Тополек мой в красной косынке» по повести Чингиза Айтматова.

Заббаров намерен также делать постановки на сцене театра Камала и планирует, как и прежде, ставить спектакли в театрах России как приглашенный режиссер. «У меня на 2026-2027 годы есть давние планы в российских театрах. Это нужно, чтобы быть в тонусе. Чтобы не закостенеть. Все равно обмен энергией происходит. Если ты там ставишь, ты немножко другим сюда приезжаешь, а отсюда другим уезжаешь. Для меня это важно», – признался главный режиссер театра Тинчурина.

Что касается команды, то Заббаров намерен работать с уже сложившейся командой единомышленников, которые работали с ним во многих проектах. «У меня сложился хороший творческий симбиоз. Художник Булат Ибрагимов, я все спектакли делаю с ним. Это художник по свету Ольга Окулова, видеохудожник Игорь Домашкевич, они из Питера. Резеда Губаева. Мы на одном языке говорим, понимаем друг друга без слов», – пояснил он.