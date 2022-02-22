Новый резидент ТОСЭР Челнов вложит в производство сэндвич-панелей 100 млн рублей

Территория опережающего социально-экономического развития в Набережных Челнах пополнилась еще одним резидентом. ООО ЗМК «Металлист» начнет производить сэндвич-панели из оцинкованной стали и минерального утеплителя, а также высококачественные металлоконструкции, в том числе мостовые. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Общая стоимость проекта оценивается в 100,9 млн рублей, а его реализация даст возможность дополнительно создать 50 новых рабочих мест. Максимальная мощность по проекту составит 6 тыс. тонн металлоконструкций в год; сэндвич-панелей — более 31 тыс. квадратных метров в год.

Данный проект стал самым дорогостоящим из рассмотренных накануне на заседании Кабмина РТ инвестпроектов ТОСЭР «Набережные Челны» и «Менделеевск». Заседание прошло под председательством министра экономики региона Мидхата Шагиахметова.

В общей сложности было рассмотрено четыре заявки. Все четыре проекта, предложенные к рассмотрению, новые — один будет реализован на ТОСЭР в Набережных Челнах, а Менделеевск пополнится сразу тремя новыми резидентами.