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Новый рекорд: сколько жителей РТ воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»
Почти 110 тысяч жителей Татарстана на выборах Президента РФ проголосуют на удобных для себя избирательных участках. Как сообщили в ЦИК РТ, итоги технологии «Мобильный избиратель» показатели высокую востребованность сервисов для избирателей.
Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев добавил, что подсчитанные цифры говорят об ответственном отношении татарстанцев к выборам.
Интересно, что буквально несколько часов назад в ЦИК РТ говорили о 108 тыс. избирателей, которые проголосуют через вышеупомянутый сервис. То есть к концу компании эта цифра увеличилась на пару тысяч.
Добавим, что в заявлении избиратели выбирали Татарстан в качестве участка для голосования, а также Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть.
На данный момент продолжается прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования, то есть на дому. Это право есть у избирателей, которые не могут лично прийти на избирательный участок по причинам болезни, инвалидности, ухода за людьми, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и другим уважительным причинам. Для этого избирателю надо подать в устной или письменной форме заявление в участковую избирательную комиссию до 14:00 17 марта. 15, 16 или 17 марта 2024 года к избирателю домой придут члены УИК и наблюдатели и предоставят возможность проголосовать, не посещая избирательный участок.
Напомним, выборы Президента РФ пройдут 15, 16, 17 марта. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете Госуслуг или на сайте ЦИК РФ в сервисе «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума».
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