Новый рекорд по вводу жилья могут установить в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане по итогам 2025 года объем ввода жилья может превысить показатели 2024 года, который стал рекордным для республики. Об этом РБК Татарстан сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

По его словам, в республике продолжается работа, направленная на достижение и превышение прошлогоднего уровня. Он уточнил, что в настоящее время есть объекты, которые находятся на стадии оформления, преимущественно в Казани, в сегменте многоквартирного домостроения.

Замминистра добавил, что план по вводу жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год уже выполнен. При целевом показателе 3,26 млн кв. м в Татарстане введено 3,33 млн кв. м жилья, что составляет 102% от плана и 101,4% к уровню прошлого года.

Основной объем введенного с начала 2025 года жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство – более 2,4 млн кв. м. По словам Гимаева, подобная структура характерна не только для Татарстана, но и для страны в целом.

«Жители Татарстана сориентированы или жить за городом, или, имея квартиру, иметь дом и за городом на всякий случай, чтобы туда можно было уехать», – пояснил он, добавив, что сегменту многоквартирных домов «нужно подтянуться».

Гимаев также напомнил, что Татарстан занимает первое место по объемам жилищного строительства в Приволжском федеральном округе и пятое – в России. «Мы имеем твердую уверенность, что лидерские позиции мы сохраним», – подчеркнул он.