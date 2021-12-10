Данис Зарипов проведет сегодня 1300-й матч в чемпионатах России

Сегодня капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов проведет свой 1300-й матч в чемпионатах России. Его фамилия значится в четвертой пятерке стартового состава казанцев на матч чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком».

До сего дня в активе уроженца Челябинска было 1299 матчей в чемпионатах страны. Поэтому сегодняшняя встреча станет 1300-й для ветерана. Форвард лидирует по количеству игр в отечественных чемпионатах. Данис Зарипов перешел в «Ак Барс» из челябинского «Мечела» в 2001 году, с 2013 по 2017 год выступал за магнитогорский «Металлург».

Данис — рекордсмен «Ак Барса» в современной истории по количеству проведенных матчей (903), сезонов (17), заброшенных шайб (291) и набранных очков (639). В общей сложности 412 матчей Зарипов провел за «барсов» в Суперлиге и 491 – в КХЛ. На его счету 639 (291 + 348) набранных очков в составе «Ак Барса», подсчитали в клубной пресс-службе казанцев.

На данный момент на счету Даниса 1299 матчей в чемпионатах России, в том числе 903 за «Ак Барс», 301 за «Металлург» и 95 за «Мечел». Это является рекордом страны. При этом игрок набрал 968 (430 + 538) очков, второй показатель в отечественных чемпионатах.

Зарипов — второй снайпер отечественного хоккея на высшем уровне, в матче с «Торпедо» (20 ноября 2021 года) он обогнал Бориса Михайлова. Сейчас на его счету 430 шайб. Он повторил рекорд Андрея Субботина, отличившись голами в 23 розыгрышах отечественных чемпионатов.

Хоккеист — шестикратный чемпион России (четыре раза с «Ак Барсом», два — с «Магниткой), пятикратный обладатель Кубка Гагарина (три раза с «Ак Барсом», два —с «Магниткой»), четырехкратный серебряный призер ЧР (три раза с «Ак Барсом», один — с «Магниткой»), двукратный бронзовый призер ЧР в составе «Ак Барса». А также обладатель Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка в составе «Ак Барса», трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014), серебряный (2015) и бронзовый (2007) призер ЧМ. Заслуженный мастер спорта РФ (2009).

Ранее 40-летний Данис заявил, что нынешний сезон станет для него последним в роли игрока. Его игровой свитер давно висит под сводами «Татнефть Арены» в галерее славы казанского хоккея. В Казани у Зарипова родилась дочь, в следующем году он ждет рождения второго сына.