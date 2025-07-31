Новый рекорд: 555 человек одновременно будут рисовать на фестивале «Каракуз»

В Альметьевске 1 августа состоится попытка установить новый рекорд: сразу 555 человек одновременно примут участие в художественной сессии на открытом воздухе. Масштабное событие пройдет в сквере «Каракуз» в честь пятилетия одноименного фестиваля изобразительных искусств.

Принять участие в акции может любой желающий – достаточно подойти на площадку и записаться в живую очередь. Участникам предложат материалы и предоставят возможность почувствовать себя художником.

Кроме того, в рамках фестиваля гостей ждут тематические мастер-классы, ярмарка, познавательный квиз и лекторий, посвященные искусству и его роли в жизни города.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения.

Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.