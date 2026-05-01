Новый речной маршрут по Волге и Каме соединил пять городов РТ

Первый рейс по новому речному направлению Казань – Набережные Челны совершил сегодня «Метеор 2020». На маршруте предусмотрены остановки в Чистополе, Елабуге и Нижнекамске.

«Чистополь, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны – исторические туристические центры Татарстана, которые раньше не были соединены по воде», – сказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что теперь маршрут Казань – Набережные Челны будет регулярным направлением.

«Мы возрождаем нашу историю, возрождаем наши речные маршруты, оживляем Каму. И наши жители будут открывать для себя жемчужины Татарстана, знакомиться с историей, культурой. Это историческое событие», – отметил Иванов.

Первое мая можно считать историческим днем, потому что на Каме восстановилось давно забытое направление – Казань – Набережные Челны, добавил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Это новая жизнь на Каме. Этот маршрут долго ждали жители городов, которые находятся на берегу этой прекрасной реки. И речной туризм очень нужен. Ведь большой интерес для многих представляют не только наши исторические города, расположенные на Каме, но и промышленные объекты, которые тоже хотят посмотреть», – заметил он.

Первый заместитель гендиректора «Флот РТ» Александр Бабурин уточнил, что этот рейс возобновили спустя 30 лет.

«Сегодня эта скоростная линия снова открыта. Для речников это знаменательное событие. Мы ждали этого, и наконец-то это случилось», – заявил он.

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов также назвал значимым событием запуск такого рейса.

«Это особенно важно, поскольку в этом году Набережным Челнам исполняется 400 лет со дня основания. Мы отметили 50 лет с момента выхода первого автомобиля «КАМАЗа». И возобновляя регулярные рейсы, мы открываем новую главу в жизни Набережных Челнов», – сказал он.

Более того, по словам Салахова, у татарстанцев появилась возможность посетить разные города республики и увидеть красоты региона.

Из речного порта Казани судно отправляется по пятницам и субботам, а из Набережных Челнов – по субботам и воскресеньям.

Из Казани «Метеор» отходит в 8.30 и прибывает в Набережные Челны в 14.20.

Из Набережных Челнов «Метеор» отправляется в 13 часов, в Казань приходит в 18.50.

Регулярные пассажирские рейсы продлятся до 30 августа.