Новый раунд переговоров России и Украины назначен на 24-25 июля

Новый этап переговоров между Россией и Украиной запланирован на 24-25 июля, сообщил источник РИА Новости в Москве.

Ранее стороны уже провели две встречи в Стамбуле, которые завершились обменом пленными и передачей Украине тел погибших военнослужащих ВСУ. Кроме того, Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести следующий раунд переговоров на предстоящей неделе.

Источник в Москве отметил, что сигналы из Киева вселяют надежду на скорое назначение точной даты переговоров.

На предстоящей встрече планируется обмен мнениями по ранее представленным меморандумам о перспективах мирного урегулирования, а также обсуждение гуманитарных вопросов.