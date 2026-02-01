Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта планируется провести в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит «РИА Новости».

Украинская переговорная команда уже доложила о подготовке встреч, а Киев готов к содержательному обсуждению.

В то же время агентство «Reuters» не исключает, что переговоры делегаций России, США и Украины, которые ориентировочно намечены на воскресенье в Абу-Даби, могут не состояться.

Ранее, 23 и 24 января, в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошли встречи трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Помощник Президента России Юрий Ушаков заявлял, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью общего плана мирного урегулирования.