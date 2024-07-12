Новый ракурс хиджаба — в Москве запустили новый подкаст для мусульман

Кадр подкаста Фото: Духовное управление мусульман РФ

Издательский дом «Медина» и онлайн-школа #ислам_иначе запустили на этой неделе совместный проект RE:ISLAM — подкаст для мусульман, столкнувшихся с внутренними кризисами. «Религия и психология, хиджаб и светская школа, городской лайфстайл и ежедневные намазы — мы будем говорить о проблемах на стыке современного общества и религии», — гласит анонс в соцсети.

Дамир Мухетдинов, первый заместитель муфтия ДУМ РФ, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и ЛО Фото: Духовное управление мусульман РФ

Первый выпуск подкаста состоялся 8 июля. Он проходил в форме интервью с первым заместителем муфтия ДУМ РФ и имамом-мухтасибом Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамиром хазратом Мухетдиновым в интерьере Московской соборной мечети. Темой беседы стала зрелая религиозность. Ведущий Рустам Батров задал вопросы эксперту о месте хиджаба в жизни мусульманок сегодня и о реакции общества на религиозную одежду, в том числе на никаб. Ректор Московского исламского института и доктор теологии рассказал о статусе, которым наделяет женщину ислам, и соотношении этого статуса с другими идентичностями современной женщины.

Как пояснила корреспонденту «Татар-информа» руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман РФ Диляра Ахметова, целевой аудиторией нового проекта являются те, у кого произошло выгорание от религиозной практики, а также неофиты или интересующиеся верой люди, которым сложно вписать практику ислама в свою повседневность.

Диляра Ахметова, руководитель пресс-службы ДУМ РФ Фото: Духовное управление мусульман РФ

«Мы проводим в соцсетях опросы и анкетирование запросов нашей аудитории по характеру контента», — сказала собеседница агентства и добавила, что самым популярным запросом является не теория по канонам религии, а интеграция канонов в современную действительность.

«Поэтому, когда наш коллега Рустам хазрат Батров обратился с предложением создать этот подкаст, мы откликнулись с большим интересом. Я согласна с ведущим программы в том, что страх перед карой Всевышнего — не слишком эффективное топливо для реализации религиозного чувства на длительной дистанции. А зачастую его заменяет даже не богобоязненность, а страх общественного осуждения. Мы хотим преподносить ислам глубже: в разрезе духовного и нравственного смысла, лежащего в основе религиозных норм, переосмыслить традицию», — поделилась Диляра Ахметова.

Режиссер подкаста — Магомед Насирхоев. Следующий подкаст с тем же спикером создатели планируют опубликовать к началу следующей недели.