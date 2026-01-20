Новый пункт бесплатной раздачи одежды и обуви откроют в Казани

Благотворительный проект «Приют Человека» откроет новый пункт бесплатной раздачи одежды и обуви для всех нуждающихся жителей в Казани.

Любой желающий сможет бесплатно взять вещи, которые ранее находились в употреблении. Пункт откроется 21 января на улице Халтурина, 10.

Проект направлен на оказание комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сбор вещей организован централизованно по адресу ул. Бурхана Шахиди, дом 26, стр. 1, начиная с 2018 года. Ранее вещи распределялись среди пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда, многодетных семей и пострадавших от пожаров.

Благодаря активной поддержке жителей Татарстана удалось расширить масштабы инициативы. Теперь одежду смогут получать любые граждане без предъявления документов.

Также планируется открыть аналогичные пункты рядом с точками выдачи бесплатных продуктов питания, чтобы повысить доступность социальной поддержки для населения. Проект реализуется при участии волонтеров и добровольцев региона, что способствует развитию культуры взаимопомощи и социальной ответственности в обществе.

Организация «Приют Человека» оказывает комплексную помощь людям в трудной жизненной ситуации: обеспечивает жильем, горячим питанием, медицинской поддержкой, психологическими и юридическими консультациями, помогает в трудоустройстве и восстановлении социальных контактов.