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Общество 25 июня 2024 17:34

Новый прямой авиарейс из Казани в Москву откроется в июле

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Российская авиакомпания Red Wings 5 июля запустит новый прямой рейс Москва – Казань – Москва. Полеты будут выполняться из подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы по этому направлению будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около 1,5 часа. «Это примерно в восемь раз быстрее, чем на поезде – при сопоставимой или даже более низкой цене», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на российском лайнере SSJ-100. Рейс включен в полетную программу до 25 октября.

#открытие авиарейса
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