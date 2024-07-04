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Общество 4 июля 2024 16:03

Новый проезд появился в Советском районе Казани

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Новый проезд появился в Советском районе Казани
Фото: kzn.ru

В Советском районе столицы Татарстана появился новый проезд — Вертелевский («Вертелевка юлы»). Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Проезд находится в микрорайоне Радужный, он получил свое название от протекающей рядом речки Вертелевки. На противоположной стороне водоема расположены улицы Райская и Михаила Коринфского.

Наименование проезда включат в адресный план Казани и Государственный адресный реестр, необходимое изменение внесут в реестр названий городских улиц.

#улицы казани
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