Новый Президент Аргентины заявил о приверженности к союзу с США

Избранный Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна привержена к союзу с Соединенными Штатами, Израилем и Западом. Об этом уже уведомлены американские власти, заявил он в эфире радиостанции Continental.

«Мы вновь заявили о нашей приверженности союзу с США, Израилем и Западом. Мы показали нашу ясную и решительную позицию в том, что касается конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, а также нашу позицию по конфликту между Украиной и Россией и БРИКС», — объявил аргентинский лидер.

Хотя он и не уточнил, в чем именно заключается эта позиция, ранее он уже заявлял, что не планирует развивать сотрудничество с Китаем и Бразилией и Россией. Не увидело руководство страны смысла и в участии в БРИКС — Аргентина была принята в объединение летом прошлого года. В то же время Президент не исключил возможности изменения позиции.

Напомним, что с избранием аргентинского лидера поздравил Президент России Владимир Путин. В телеграмме глава государства выразил надежду на продолжение сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Буэнос-Айресом.