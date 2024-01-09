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Новый Премьер-министр Франции стал самым молодым в истории страны
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым Премьер-министром страны 34-летнего министра национального просвещения Габриэля Атталя. Он стал самым молодым из всех политиков, которые когда-либо занимали пост главы французского Правительства, сообщает телеканал BFMTV.
«Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн», — отмечает телеканал.
После того, как Атталь вступил в новую должность, ему нужно официально представить Макрону предложения о составе нового Правительства Франции.
Элизабет Борн занимала пост Премьер-министра Франции с 16 мая 2022 по 9 января 2024 года.
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