Новый Премьер-министр Франции стал самым молодым в истории страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым Премьер-министром страны 34-летнего министра национального просвещения Габриэля Атталя. Он стал самым молодым из всех политиков, которые когда-либо занимали пост главы французского Правительства, сообщает телеканал BFMTV.

«Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн», — отмечает телеканал.

После того, как Атталь вступил в новую должность, ему нужно официально представить Макрону предложения о составе нового Правительства Франции.

Элизабет Борн занимала пост Премьер-министра Франции с 16 мая 2022 по 9 января 2024 года.