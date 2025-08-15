Новый порядок урегулирования долгов умерших заемщиков вступит в силу в России 1 сентября

Новый порядок, согласно которому наследникам до момента принятия наследства не будут начисляться неустойка, пени и штрафы по долгам умершего, вступает в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщил младший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Егор Курочкин, передает РИА Новости.

Изменения внесены Федеральным законом от 23 июля 2025 года № 246-ФЗ в статью 14 закона «О потребительском кредите (займе)». Новая норма устанавливает, что в течение шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации обязаны приостановить начисление санкций за просрочку.

Юрист пояснил, что эта мера дает наследникам время оформить права на имущество без параллельного увеличения задолженности по кредитам, которые они могут и не принять. Льгота распространяется на все виды потребительских займов – ипотеку, автокредиты и другие.

Кредитные организации должны прекратить начисление штрафов автоматически после установления факта смерти заемщика и открытия наследственного дела. При этом проценты по основной сумме долга продолжают начисляться, но кредиторы не вправе инициировать взыскание заложенного имущества до завершения процедуры принятия наследства. Продажа имущества, находящегося в залоге, возможна только по решению суда.

После окончания льготного периода и принятия наследства обязательства переходят к наследникам в том объеме, который был на момент завершения этого срока, без дополнительных санкций. Если же наследство не принимается, кредиторы могут искать другие законные способы возврата средств через суд или нотариуса.