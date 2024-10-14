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Общество 14 октября 2024 19:02

Новый поезд Уфа — Москва с остановками в Татарстане начнет ходить в декабре

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Новый скорый поезд сообщением Уфа — Москва начнет курсировать с 15 декабря. Его маршрут пройдет через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань, сообщает пресс-служба РЖД.

«Скорый поезд № 49/50 Уфа — Москва запускается по многочисленным просьбам пассажиров. Это позволит совершать поездки с большим комфортом, поскольку в настоящее время сообщение между этими городами обеспечивают только транзитные поезда», — говорится в сообщении.

Поезд будет ходить через день. Отправление из Уфы назначено на 9.20, прибытие в Москву на следующие сутки в 11.15. Из Москвы поезд будет отправляться с 16 декабря в 15.25, а прибывать в столицу Башкортостана на следующий день в 22.09.

В состав поезда войдут купейные и плацкартные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

#поезда дальнего следования
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