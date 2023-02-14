Новый подход: как цифровизация повышает экономичность и безопасность производства НКНХ

Задача Цифровой трансформации – повысить эффективность производства с учетом принципов безопасности и экологичности. Что именно внедряется на нижнекамском предприятии СИБУРа, в интервью «Татар-информу» рассказала руководитель «Цифрового офиса» «Нижнекамскнефтехима» Ирина Кнырь.

Ирина Кнырь

«Цифровизация в нефтехимии, если взять процесс от обеспечения до продажи плюс логистика, может приносить до 10% EBITDA»

– Ирина Николаевна, для чего в целом нужна цифровая трансформация?

– Цифровая составляющая формирует принципиально новый подход к управлению производством. Это помогает нам быть гибкими и отвечать на требования современных переработчиков.

Технологии позволяют нам снизить затраты на сырье, логистику, обслуживание оборудования и ремонты, увеличить качество и объемы выпускаемой продукции, повышать уровень безопасности и экологичности наших производств.

Все это в конечном счете ведет к росту доходности активов: по оценкам различных экспертов, цифровизация в нефтехимии может приносить до 10% прибыли до вычета расходов в год.

– Вы начали меняться в середине года, чего уже удалось достичь?

– Действительно, работу мы начали в июле, но экономический эффект уже составил 216 млн рублей, и это на треть больше запланированного.

У нас есть несколько четко структурированных направлений деятельности. Первое – это продвинутая аналитика: ЭКОНС (система управления эффективностью на производстве), СУУТП (система усовершенствованного управления технологическими процессами), технологическое моделирование и предиктивная диагностика.

Второе – цифровизация процессов: мобильные обходы, цифровые наряды-допуски, товарно-материальный баланс и энергетический баланс.

Третье направление — это набор инструментов Индустрия 4.0, куда входят беспроводные датчики, беспилотники, интеллектуальное видеонаблюдение, течеискатели и другие инструменты. По ожиданиям, экономический эффект этих направлений до конца 2026 года составит около 2,6 млрд рублей.

«Можно сравнить с автопилотом самолета»

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее про первое направление.

– Начну с системы усовершенствованного управления технологическими процессами. Ее можно сравнить с автопилотом самолета. Это как надстройка над базовой системой управления, которая контролирует параметры технологического процесса и вносит изменения в автоматическом режиме с интервалом в 30 секунд. СУУТП увеличивает загрузку по сырью, повышает выход целевых продуктов и снижает затраты на энергоресурсы.

На «Нижнекамскнефтехиме» внедряется система СУУТП отечественного разработчика – инновационной компании «Т-Софт». СИБУР – одна из первых компаний, где будет применяться отечественное специализированное программное обеспечение этой системы. На нижнекамском предприятии она внедряется на заводе Дивинила и углеводородного сырья, а также на заводе Этилена.

Еще один плюс СУУТП – она снижает информационную нагрузку на оператора, а это позволяет ему сконцентрироваться на других задачах. В то же время система обеспечивает надежность и безопасность ведения технологического процесса. Мы ожидаем хорошую «приживаемость» системы и надеемся, что она поможет персоналу заводов в работе и будет приносить значительный экономический эффект.

– Что насчет других систем?

– ЭКОНС – это панели с интуитивно понятным и простым интерфейсом для визуализации технологических параметров, влияющих на экономику производства, в онлайн-режиме. Отмечу, что эта система стала первым продуктом, с которым «Цифровой офис» пришел на производство. Первопроходцами в цифровизации процессов стали заводы Бутилового каучука и Этилена. Система позволяет вести технологический процесс на производстве с максимальной доступной эффективностью и безопасностью. В этом году ЭКОНС будет внедрен на производствах завода Пластиков, а также завода Олигомеров и гликолей.

Отдельно хотелось бы упомянуть технологическое моделирование. Программное обеспечение, используемое в нем, позволяет построить цифровую модель установки. Тем самым мы можем проверить гипотезы и выбрать оптимальный сценарий работы, не экспериментируя на действующих установках, получая максимальный выход продуктов с минимальными затратами.

Если же говорить про предиктивную диагностику, то тут все понятно просто из названия. Этот инструмент дает возможность на раннем этапе обнаружить, проанализировать, спрогнозировать развивающиеся дефекты и неисправности в оборудовании. Заблаговременное обнаружение позволит не только продлить его «жизнь», но и минимизировать внеплановые остановы производства в середине процесса.

– А что дают инструменты программы «Индустрия 4.0»?

– В набор инструментов из области «Индустрия 4.0» входят промышленный интернет вещей и беспроводные датчики, беспилотники, интеллектуальное видеонаблюдение, течеискатели и другие решения.

В числе цифровизации процессов – цифровой наряд-допуск, это одно самых молодых направлений, которое начали внедрять на производствах только осенью. Оцифрован функционал по 4 видам работ: ремонтные, газоопасные, огневые, земляные работы.

«Мобильные обходы»

Инструмент «Мобильные обходы» позволяет с помощью взрывозащищенного мобильного устройства фиксировать дефекты на фото и сразу отправлять начальнику смены, который аккумулирует информацию и организует устранение.

В настоящий момент мобильные обходы внедрены на четырех заводах, в работе используются 180 взрывозащищенных смартфонов.

Также цифровой инструмент помогает снизить время на ведение технической документации в результате перевода их в электронный вид. В настоящее время на восьми заводах предприятия значительная часть журналов уже ведется в электронном формате.

«Цифровизация создает новые области деятельности»

– Раз уж вы заговорили про команду, сократилось ли количество рабочих мест из-за оптимизации?

– Вопреки распространенному заблуждению, цифровизация позволяет не только оптимизировать процессы, но и создавать новые области деятельности. Потому что технологии не заменяют людей, а лишь являются их помощниками.

К примеру, операторы с помощью новых инструментов смогут принимать решения на основе автоматизированного анализа больших массивов данных. С одной стороны, технологии избавят сотрудников от рутинных «ручных» действий, а с другой – обогатят экспертизу сотрудников при принятии решений, сделают их более точными и взвешенными.

– А как работники относятся к нововведениям?

– Люди погружаются, получают разъяснения и начинают сами искать возможности внедряемых инструментов и предлагают дополнительные разработки.

Сейчас могу сказать, что у нас есть сплоченная команда из четырех структурных подразделений: коллектив «Цифрового офиса», технологический персонал тех цехов, куда мы приходим, служба главного технолога и финансово-экономический блок.

Подводя итог, скажу, что успехи от применения новых технологий будут зависеть исключительно от сотрудников предприятия, как и дальнейшее развитие «Нижнекамскнефтехима» в целом. Будущее в наших руках.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»