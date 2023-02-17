Новый пляж в Лаишево и термы в Менделеевске: в Татарстане подвели итоги сходов

Радмир Беляев анонсировал, что на базе городской бани в Менделеевске могут быть созданы термы Фото: vk.com/radmir_belyaev

«Почему бы нам не повторить опыт нижнекамских терм?»

В Менделеевске на сходе с жителями территориально-общественного самоуправления «Химик» зашла речь о реконструкции городской бани. Глава района Радмир Беляев анонсировал, что на базе учреждения могут быть созданы термы. Управление строительства уже готовит расчетно-сметную документацию.

До этого Беляев побывал в городе химиков, чтобы детально изучить опыт нижнекамцев.

В Нижнекамске банный комплекс появился на базе заброшенного культурного центра Фото: vk.com/radmir_belyaev

Напомним, проект «Нижнекамские термы» зародился в тот период, когда Радмир Беляев работал в Нижнекамске первым заместителем руководителя исполкома района по экономике. Это было первое муниципально-частное партнерство в городе. Банный комплекс появился на базе заброшенного культурного центра. В итоге инвестор Юрий Бычков открыл центр с термальными источниками, банями и бассейнами для семейного отдыха. Объем инвестиций составил 800 млн рублей. Объект стал новой точкой притяжения для гостей и горожан, сейчас бани посещают до 2 тыс. человек в сутки.

В Менделеевске в термы планируется превратить городскую баню. «Почему бы не повторить этот опыт? Считаю, он будет востребован и у нас», — обратился руководитель к горожанам.

Радмир Беляев побывал в городе химиков, чтобы детально изучить опыт нижнекамцев Фото: vk.com/radmir_belyaev

По словам главы Менделеевского района, жители в ТОС «Химик» активные, охотно отвечают, задают много вопросов. По его мнению, если есть диалог, значит, есть и задачи, решения и развитие.

На собрании также была затронута проблема вандализма. Жители призвали уделить ей особое внимание — люди вырывают цветы с клумб, портят малые архитектурные формы.

В городе установлены камеры, вандалов обычно удается вычислить. Только в этом году по программам «Безопасный город» и «Безопасный двор» будет увеличено количество камер видеонаблюдения на 89. Всего на сегодняшний день во дворах установлено 112 камер, по городу — 43.

«Несмотря на принимаемые меры, такие факты случаются нередко. Будем работать над этим. В первую очередь просьба к родителям разговаривать об этом с детьми», — отметил Беляев.

Жители Менделеевска призвали уделить особое внимание проблеме вандализма в городе Фото: © «Татар-информ»

Жители дома на Юбилейной, 4 попросили убрать мусорные стояки в подъезде. К ним выедет жилинспекция. Если представители инспекции дадут согласие и все жители будут «за», то вопрос будет решен. Помимо этого, прорабатывается вопрос ремонта дорог и отопления на некоторых территориях и объектах.

«Рассуждали — делать термы или оставить в формате бани»

В беседе с корреспондентом «Татар-информ» Радмир Беляев отметил, что сход граждан позволяет наладить прямой диалог между муниципальными службами, главой района и жителями.

«Это реальная возможность прямого диалога с гражданами. Безусловно, сейчас много работы проводится в онлайн-режиме. Стоит отметить, что вопросов возникает меньше, когда ты ведешь активную работу в социальных сетях. Если в соцсетях ты активен, то люди там уже отрабатывают свои вопросы. Но очень важны и личные встречи, которые позволяют услышать все запросы жителей и тех групп населения, которые не имеют возможности обращаться в социальных сетях», — пояснил собеседник агентства.

Жители в ТОС «Химик» активные, охотно отвечают, задают много вопросов Фото: vk.com/radmir_belyaev

По словам главы, самые актуальные вопросы принадлежат сфере ЖКХ, однако поле интересов горожан постепенно смещается в сторону проектов стратегического развития.

«Например, звучали вопросы про будущий пляж, про образовательный кластер, стратегию развития района. Про городскую баню рассуждали — делать термы или оставить в формате городской бани. Это тоже очень радует. Тенденция смещается, но вопросы ЖКХ имеют место быть. В частности, про стоимость отопления, температурный режим, утепление, капитальный ремонт — текущие и житейские вопросы», — пояснил он.

«У нас много планов, а с вашей помощью мы сможем сделать гораздо больше»

В поселке Васильево на этот год запланировано строительство молодежного центра, модульного спортивного зала, детского сада на 220 мест по улице Солнечная и капитальный ремонт четырех детских садов. Кроме этого, планируется капремонт подросткового клуба «Исток» и спортивной школы №2.

Глава Зеленодольского района призвал жителей активнее участвовать в программе самообложения Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По словам главы района Михаила Афанасьева, поселок окружен поясом садовых обществ, потому в летние месяцы количество жителей приближается к отметке в 50 тыс. «Это несет определенную социальную и инфраструктурную нагрузку, но мы рассматриваем Васильево как одну из точек роста Зеленодольского района», — отметил Афанасьев.

По словам главы района, к сожалению, не удалось сохранить такие легендарные предприятия, как стекольный завод и лесокомбинат. Но в минувшем году возродился «Мостопоезд-33». «Здорово, что инвестором выступил именно житель поселка, это говорит об искренней заинтересованности в развитии своей малой родины», — заметил Афанасьев.

В минувшем году возродился «Мостопоезд-33» Фото: mp-33.ru

Помимо этого, в Васильево создаются объекты внутреннего туризма — на въезде работает драйв-парк, проект прошел республиканский инвестсовет. Планируется к открытию пляж в районе улицы Красная. Здесь очистят берег, построят гостевые домики. «Отмечу, мы долго обсуждали этот проект, одним из условий его реализации была открытость пляжа для всех желающих», — подчеркнул Афанасьев.

На въезде в Васильево работает драйв-парк, проект прошел республиканский инвестсовет Фото:vk.com/drive_park_kzn

На сходе граждан были затронуты и насущные проблемы. Это ремонт дорог, водоснабжение, запуск автобуса в микрорайон «Маяк» — это те вопросы, которые требуют поэтапного решения. Глава района призвал жителей активнее участвовать в программе самообложения.

«У нас много планов. С вашей помощью, уважаемые жители, мы сможем сделать гораздо больше. Республиканская программа самообложения граждан в Зеленодольском районе работает стабильно. Жители самостоятельно решают, на что будут направлены финансовые средства», — отметил он.

«По масштабу школа будет похожа на лицей имени Ломоносова в Зеленодольске»

На отчетной сессии в селе Осиново глава Зеленодольского района рассказал о планах построить новую школу на 1,2 тыс. мест и детсад. А рядом со строящейся многопрофильной поликлиникой появится Детская школа искусств. Построить объекты планируется при поддержке комбината «Майский».

Михаил Афанасьев: «Посетив многие сходы, я могу сказать, что мы для себя сформировали фронт работы из наказов жителей» Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Начались проектные работы школы в Осиново, которую мы будем реализовывать вместе с ТСИ. По масштабу школа будет похожа на лицей имени Ломоносова в Зеленодольске», — пояснил жителям Михаил Афанасьев на собрании в лицее имени Карпова.

Руководитель муниципалитета напомнил, что в прошлом году в Осиново началось строительство многопрофильной поликлиники — это большой объект стоимостью 675 млн рублей. Она будет обслуживать взрослое и детское население.

На этот же год запланирована реконструкция Осиновского Дома культуры. Это здание 1979 года постройки, единственное в Татарстане, где занимаются сразу пять народных коллективов – «Алтын», «Джаухар», «Ивушка», «Зорянка» и «Сюмбуль».

Все просьбы и предложения жителей взяты под контроль руководством поселения и района Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Вопрос необходимости ремонта не раз обсуждали с депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым, с руководством республики. Наконец, лед тронулся. У нас есть проект. Он прошел экспертизу, сейчас решается вопрос об источнике финансирования», — сообщил глава района.

Все просьбы и предложения жителей Осиновского сельского поселения взяты под контроль руководством поселения и района.

«Сессия в Осиново заключительная в этом году среди поселений района. Посетив многие сходы, я могу сказать, что мы для себя сформировали фронт работы из наказов жителей. Это благоустройство, создание рабочих мест, решение проблем в сфере ЖКХ. По бродячим животным приходят вопросы. В этом году мы увеличили расходы в 1,7 раза. Контракт заключен с приютом „Кот и пес“. Все поступающие заявки оперативно направляются организации», — подытожил Афанасьев.

«Объем инвестиций в новую туристическую территорию Лаишево составит 25 млрд рублей»

АО «Корпорация Туризм.РФ» представила проект развития туристической инфраструктуры города Лаишево. Благодаря ему будет благоустроено примерно 311 гектаров территории на берегу Куйбышевского водохранилища. О появлении новой локации на отчетной сессии рассказал мэр города Виктор Арефьев. В заседании принял участие глава района Ильдус Зарипов.

Виктор Арефьев заметил, что Лаишево является одним из популярных направлений отдыха у татарстанцев Фото: пресс-служба Лаишевского района

«По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в данную туристическую территорию составит порядка 25 млрд рублей», — сообщил Арефьев.

Он напомнил, что «Корпорация Туризм.РФ» в марте 2022 года подписала соглашение с Республикой Татарстан, по которому в республике начнут комплексно развивать туристические территории. Первой из них станет участок в Лаишеве.

Арефьев также заметил, что Лаишево является одним из популярных направлений отдыха у татарстанцев. В 2018 году для съемок сериала «Зулейха открывает глаза» были созданы декорации поселка Семрук. С тех пор они стали новой точкой притяжения для туристов. Сформирован новый экскурсионный маршрут — тур выходного дня «Лаишево — край у моря».

Декорации поселка Семрук стали новой точкой притяжения для туристов Фото: © Владимир Ваисльев / «Татар-информ»

За прошлый год с учетом наличия разнообразного туристического предложения города его посетили свыше 7 тыс. туристов.

«Хочу отметить работу коллектива Музея Лаишевского края. Красивые природные пейзажи и удобная логистика привлекают жителей не только нашей республики, но и близлежащих регионов. Сосновые леса и горы, пляж „Камское море“ — всё это придает уникальность району, создавая рекреационную зону для отдыха», — отметил спикер.

Победа Лаишево во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году в категории «Малые города» позволит улучшить внешний облик города, решить некоторые социальные и экономические проблемы.

С наплывом людей в летний период увеличилась нагрузка на коммунальные службы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выигранный грант планируется оборудовать места для отдыха, где можно будет разместить палатки. Здесь появятся парковки и детские площадки, а также безопасные и освещенные подъемы и спуски. В районе «Белых гор» активно прорабатывается тема строительства глэмпингов, ведется тесная работа с Фондом развития экотуризма. Территория культурно-рекреационного кластера будет интересна для круглогодичного отдыха.

По словам главы города, существует и обратная сторона популярности мест среди туристов. С наплывом людей в летний период в городе обозначились вопросы, связанные с узкими дорогами и отсутствием парковок. Увеличилась нагрузка на коммунальные службы по уборке и содержанию территории.

За прошлый год Лаишево посетили свыше 7 тыс. туристов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этой работе хочу отметить работу коллектива МУП „Лаишево“, КФХ „Гильмутдинова“, общественных помощников, ТОСов, наших ветеранов. Все они помогают нам организовывать субботники и поддерживать порядок в городе. Проведена большая работа по озеленению города, проводилось выкашивание газонов, откосов и обочин дорог. По городу регулярно проводились субботники по уборке мусора. Организации выходили на закрепленные за ними территории. В текущем году нам необходимо продолжить данную работу», — отметил Арефьев.

В Елабуге обновят территорию ипподрома, Шишкинских прудов и пляж

В Елабуге на этот год для благоустройства запланировано несколько объектов, в том числе продолжится реконструкция Университетского парка, благоустройство родника на набережной, обновление площадки на улице Болгар.

Рустем Нуриев анонсировал благоустройства нескольких объектов в Елабуге Фото: пресс-служба Елабужского района

Также специалисты обновят территорию ипподрома, Шишкинских прудов и пляж. Проекты анонсировал глава Елабужского района Рустем Нуриев на встрече трудовым коллективом завода МТЗ-Татарстан (ОЭЗ «Алабуга»). В мероприятии принял участие генеральный директор предприятия Алмаз Ахметов.

Встреча прошла плодотворно, участники собрания обсудили программу господдержки многодетных семей, решение кадровых вопросов в учреждениях здравоохранения, прошлись по планам благоустройства, обсудили строительство пляжа, обновление дорожного фонда.

Отвечая на вопросы, руководитель района отметил, что по итогам года в городе и районе построено и отремонтировано более 74 тыс. квадратных метров дорог и тротуаров, из них около 14 тыс. квадратных метров — в сельских поселениях. В текущем году планируется заасфальтировать и отремонтировать 48 тыс. квадратных метров.

По итогам года в городе и районе построено и отремонтировано более 74 тыс. квадратных метров дорог и тротуаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в прошлом году в Елабуге были выполнены работы по реконструкции линий уличного освещения, переводу воздушных линий в кабельное исполнение, в 2023 году эта работа продолжится. По президентскому проекту «Наш двор» в прошлом году было благоустроено 54 дворовых территорий. В планах на 2023 год — привести в порядок территории 43 дворов.

«Ранее жители деревни даже голосовать ходили на ферму»

Жители малочисленных населенных пунктов республики в основном нуждаются в хороших дорогах, новых социальных объектах. Так, в селе Антоновка Камско-Устьинского района на сходе жители обсудили вопрос строительства нового Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. В Антоновке, к слову, голосуют во время выборов прямо на улице, около остановки.

В селе Антоновка Камско-Устьинского района сход пришлось проводить на улице Фото: kamskoe-ustie.ru

«Бюллетени разлетаются от ветра, члены избирательной комиссии мучаются каждый раз, да и жителям неудобно», — рассказала сельчанка Гульфия Сафина. Сельский сход тоже пришлось проводить на улице.

Глава Красновидовского сельского поселения Александр Болтаков пояснил, что согласно республиканской программе для строительства объектов социальной инфраструктуры существует много условий, одно из которых — численность населения. Однако бывают исключения, когда власти идут навстречу.

Так, например, в деревне Мордовские Каратаи многофункциональный центр был построен несмотря на малочисленность населения. Ранее жители этой деревни не то что праздник провести не могли, даже голосовать ходили на ферму — единственное общедоступное помещение.

В деревне Мордовские Каратаи многофункциональный центр был построен несмотря на малочисленность населения Фото: kamskoye-ustye.tatarstan.ru

Александр Болтаков напомнил жителям о программе самообложения, рассказал о планах по ремонту уличных дорог и предложил обсудить место для будущего клуба. Было предложено несколько участков, принадлежащих муниципалитету. Жители села считают, что здание, в котором будет располагаться и ФАП, должно находиться в доступном для всех сельчан месте — на центральной улице.

В двух селах Верхнеуслонского района средства самообложения направят на дорожные работы

На сходе глава Шеланговского поселения Валерий Майоров рассказал, что за минувший год от сельчан поступило 189 обращений. Большинство вопросов касалось ЖКХ, дорог, реконструкции ЛЭП, уличного освещения, получения жилья.

Майоров обратился к райисполкому рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос установки автобусных павильонов на трассе Камское Устье — Казань.

«Это безопасность и здоровье наших людей. Прошу исполком района рассмотреть эти вопросы», — сказал он.

Сходы граждан и собрания в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы Фото: vuslon.ru

На средства самообложения в прошлом году были сделаны дороги в Наримане и Бреке. В Кзыл-Байраке обновили ворота на кладбище и контейнерную площадку, закупили контейнер под мусор.

Сходы граждан по месту жительства и собрания в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы, высказать пожелания. На встречах обсуждают проблемы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, развития общественных пространств.