Новый план по развитию импортозамещения утвердили в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Утвержден новый план мероприятий по развитию импортозамещения в сфере промышленности Республики Татарстан. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Приоритетными проектами для оказания мер поддержки в рамках плана определены:

– проекты промышленных предприятий, участвующих в реализации федеральных отраслевых планов по импортозамещению, а также в цепочках кооперации с российскими производителями импортозамещающей продукции и производителями государств – членов Евразийского экономического союза;

– проекты, включенные в перечень комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности;

– проекты, предусматривающие проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности;

– проекты, реализуемые в соответствии с государственными программами РФ и РТ, а также включенные в Инвестиционный меморандум Татарстана.

Индикаторами оценки конечных результатов реализации плана станут индекс промышленного производства, индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах и доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта РТ.

Индекс промпроизводства по итогам 2026 года должен составить 101,7%, 2027-го – 102,0%, 2028-го – 102,2%. При этом индекс промпроизводства в обрабатывающих производствах должен достигнуть 102,1% в 2026 году, 102,5% – в 2027-м и 102,6% – в 2028-м. Доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта должна по итогам всех этих трех лет оставаться равна 65,0%.

Комплекс мероприятий по стимулированию создания производств в промышленности будет включать обеспечение информационной и консультационной поддержки, продвижение региональных предприятий для участия в ресурсных и технологических цепочках кооперации, участие в межрегиональных и международных форумах по тематике создания импортозамещающих производств, содействие продвижению продукции предприятий Татарстана, реализацию мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими товарами

потребительского спроса, создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций, кадровое обеспечение инвестиционного процесса и налоговое стимулирование инвестиций.