Новый пассажирский поезд Казань – Москва начнет курсировать с 28 ноября

Новый пассажирский поезд №99/100 сообщением Казань – Москва начнет курсировать с 28 ноября. Состав будет ходить через день, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Из столицы Татарстана поезд будет отправляться в 23.35, прибывая на Ярославский вокзал Москвы на следующие сутки в 16 часов. Из Москвы он отправится также через день в 21.05 и прибудет в Казань на следующие сутки в 14.20. В пути следования предусмотрены остановки в том числе на станциях Нижний Новгород-Стригино, Владимир», – отметили в пресс-службе.

В состав поезда войдут плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В одном из вагонов предусмотрено место для маломобильного пассажира и его сопровождающего.

Составы, курсирующие между столицей Татарстана и Москвой, – одни из самых популярных на сети «РЖД», подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.