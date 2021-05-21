Новый пассажирский «Ансат» казанской сборки представили на «HeliRussia 2021»

Транспортная доступность

Выставка «HeliRussia 2021» проходит в московском «Крокус-Экспо» с 20-22 мая. Пассажирский «Ансат» стал частью экспозиции холдинга «Вертолеты России», презентовавшего винтокрылую технику для местных и региональных авиалиний. Воздушное судно, изготовленное на Казанском вертолетном заводе, как нельзя лучше воплощает концепцию выставки «HeliRussia 2021» – доступность вертолетных перевозок для разных регионов страны.

Не секрет, что Минтранс РФ разрабатывает новую Транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Одна из ее главных целей – повысить пространственную связанность территорий и мобильности населения. По словам управляющего директора Казанского вертолетного завода Алексея Белых, вертолет «Ансат» - это многофункциональное воздушное судно, учитывающее различные потребности эксплуатантов.

«Сегодня большой популярностью пользуются «Ансаты» для санавиации, но, учитывая перспективы развития воздушного транспорта, растет интерес потенциальных заказчиков и к пассажирской версии вертолета. Модернизация, которую сейчас проходит «Ансат», позволит применять его даже в отдаленных северных регионах нашей страны – за счет увеличения дальности полета, новейшего бортового радиоэлектронного оборудования, противообледенительной системы и других улучшений», – сказал Белых.

Как известно, винтокрылая техника – единственное транспортное средство для связи удаленных населенных пунктов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири с «большой землей». Вертолеты казанского завода не требуют масштабного строительства наземной инфраструктуры и неприхотливы в обслуживании. В отличие от импортных аналогов, они не требуют ангарного хранения и могут храниться под открытым небом.

Комфорт и безопасность пассажиров

В кабине вертолета «Ансат», представленного на выставке, установлено 7 пассажирских энергопоглощающих кресел, которые обеспечивают комфортный полет и дополнительную безопасность. Энергопоглощающие кресла можно использовать как в пассажирской версии «Ансата», так и в салоне повышенной комфортности (для VIP-салонов кресла дополнительно обшиваются).

Также пассажирский «Ансат» оборудован системой активного гашения вибрации. Она позволяет значительно повысить комфорт в полете за счет снижения уровня вибраций в пассажирском салоне и кабине пилотов. Кроме того, в «Ансате» установлена система кондиционирования воздуха.

Кстати, стоит отметить, что в 2015 году вертолет «Ансат» с пассажирской кабиной становился лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Хотя с тех пор в конструкцию вертолета внесли немало улучшений.

Модернизация «Ансата»

Первый полет опытного образца модернизированной версии легкого многоцелевого вертолета «Ансат» состоялся в конце декабря 2020 года. Разработчик всех нововведений – опытно-конструкторское бюро Казанского вертолетного завода. Цель испытаний – оценка летно-технических характеристик обновленной машины.

Вертолет «Ансат-М» увеличит дальность полета до 640 км, улучшит путевую устойчивость, получит новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), модернизированную систему обогрева и вентиляции, а в ближайшей перспективе автопилот и противообледенительную систему.

На опытный образец вертолета установлена модернизированная топливная система, объем которой увеличен на 187 литров, что обеспечит максимальную дальность полета до 640 км, а с учетом опционально устанавливаемого дополнительного топливного бака объемом 192 литра дальность полета вертолета возрастет до 800 км.

Как отметил заместитель управляющего директора Казанского вертолетного завода – главный конструктор ОКБ КВЗ Алексей Гарипов, на сегодняшний день «Ансат-М» завершил сертификационные полеты по обновленной топливной системе.

«При времени полета 2 часа 40 минут на скорости 220 км/ч остаток топлива составил 135 литров, – такой результат мы и планировали получить», – уточнил Гарипов.

Новое БРЭО позволит уменьшить массу пустого вертолета, обеспечить возможность выполнения полетов по приборам, а в перспективе установить 3-х канальный автопилот с возможностью автоматического полета по заданному маршруту. Автопилот будет доступен в качестве опции.

Одна из главных особенностей «Ансата» нового поколения – сниженная почти на 60 кг масса пустого вертолета за счет расширенного использования полимерных композиционных материалов в фюзеляже, капотах, несущей системе, отделке. Сегодня доля деталей из композитов на вертолете «Ансат» составляет около 35%. Полимеры применяются в лопастях несущего и рулевого винтов, втулке несущего винта, оперении, обтекателях, дверях, капотах.

Также в будущем новая версия «Ансата» будет оснащена противообледенительной системой, что позволит осуществлять полеты воздушного судна в условиях кратковременного обледенения.

Сегодня продолжается работа над новыми лопастями рулевого и несущего винтов «Ансата». Рулевой винт с лопастями улучшенной аэродинамической компоновки увеличит запасы путевого управления, тем самым повысит безопасность полета, а также поможет снизить уровни шума на местности. Несущий винт с обновленными лопастями позволит улучшить летные характеристики вертолета. В частности, взлетная масса вертолета увеличится до 3,8 тыс. кг, возрастут максимальная высота взлета и посадки, крейсерская скорость полета, динамический потолок.

«Сейчас мы готовимся к испытаниям новых лопастей, потребуется большой объем работ, окончание которых запланировано на 2023 год. Модернизированные лопасти будут сразу оснащаться противообледенительной системой (ПОС). Сегодня речь идет об испытаниях ПОС на серийных лопастях «Ансата» в условиях искусственного обледенения. В конце 2021 года мы планируем вывести «Ансат-М» с ПОС на испытательные полеты», – рассказал Алексей Гарипов.

Новые опции «Ансата»

У «Ансата» на сегодня уже солидный список возможных опций – они устанавливаются на вертолет по желанию заказчика – в зависимости от задач эксплуатации воздушного судна.

Казанский вертолетный завод получил от Росавиации одобрение на установку системы спутниковой связи Mku30 на вертолеты «Ансат». Данная опция позволит обеспечить пассажиров высокоскоростным доступом в интернет во время полета.

Система спутниковой связи Ku-диапазона компании «МОСТ - спутниковые системы» обеспечивает доступ в интернет на скорости до 2 Мбит/с в зоне покрытия спутников связи ЯМАЛ. Она позволяет организовывать на борту вертолета видеоконференции, бесперебойную передачу больших объемов данных и видеоизображений высокого качества в режиме реального времени. Передача данных на мобильные устройства пассажиров обеспечивается с использованием Wi-Fi точки доступа.

Оборудование «Ансата» высокоскоростным доступом к сети Интернет позволит оставаться на связи даже во время полета. Услуга будет полезна не только для самых взыскательных пассажиров, но и для врачей, полиции, сотрудников МЧС, которые смогут получать оперативную информацию в режиме онлайн.

Казанский вертолетный завод получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы на вертолет «Ансат». Новая опция значительно расширяет функционал машины, позволяя безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг.

Бортовая стрела повышает эффективность применения вертолета «Ансат» при поисково-спасательных работах и позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в режиме висения.

Бортовая стрела легко монтируется и демонтируется с использованием быстроразъемных соединений. При использовании бортовой стрелы сохраняется возможность доступа в подкапотное пространство для обслуживания техники.

Кроме того, на КВЗ завершены испытания системы швартовки груза в грузовой кабине, которая позволит эксплуатантам выполнять на вертолете «Ансат» грузовые перевозки. Отметим, что фюзеляж «Ансата» имеет самую вместительную грузовую кабину среди вертолетов взлетной массой до 4 тонн.

Также КВЗ оснастит вертолет «Ансат» внешней подвеской, которая позволит вертолету перевозить негабаритные грузы весом до тонны. После сертификации новой опции «Ансат» сможет применяться и для тушения пожаров с использованием водосливного устройства на внешней подвеске.

Отдельного внимания заслуживают и обновления для санавиации. Так, теперь к заказу доступна быстросъемная антиковидная перегородка, которая отделяет экипаж от пассажирского салона.

Новое опциональное оборудование повышает конкурентоспособность «Ансата» и его коммерческую привлекательность для потенциальных заказчиков.

Медицинские вертолеты «Ансат», оборудованные аппаратом искусственной вентиляции легких, принимают активное участие в борьбе с COVID-19 по всей России. Для упрощения перевозки пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года было получено одобрение Росавиации на оснащение «Ансата» инфекционными боксами. Установка бокса не требует доработки вертолета, что позволяет оснастить им ранее поставленные машины с медицинским модулем. Также сертифицирован медицинский модуль для вертолета с комплексом для перевозки неонатальных пациентов (КТНП). Оборудование позволяет проводить эвакуацию и оказывать медицинскую помощь новорожденным прямо в воздухе.