Общество 8 сентября 2025 12:32

Новый памятник Альфие Авзаловой готовятся установить в Казани

Альфия Авзалова
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани поставят памятник звезде татарской эстрады, народной артистке ТАССР и заслуженной артистке РСФСР Альфие Авзаловой. В конце года будет объявлен конкурс на выбор автора мемориала, рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В конце этого года, в октябре, мы объявим новый конкурс на выбор автора памятника. На день рождения Альфии-апы, 15 января, мы планируем проект этого памятника представить людям. Место определено, но оставим это сюрпризом. Место красивое, мы думаем, ее душа будет довольна», – сказал Натфуллин.

Дамир Натфуллин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый памятник Авзаловой был установлен в 2019 году на могиле татарской певицы. В том же году именем народной артистки ТАССР была названа улица, в ее честь была открыта мемориальная доска. В прошлом году театр Камала представил новый музыкальный байопик «Путь в вечность», посвященный жизни Авзаловой.

«Имя Альфии Авзаловой для нас, для народа, очень важно. Для Правительства увековечивание имен таких больших личностей считается первейшей задачей», – заключил Натфуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

#Альфия Авзалова
