Новый отопительный сезон в Казани запланировали на третью декаду сентября

Новый отопительный сезон в Казани стартует в третьей декаде сентября. К началу первого осеннего месяца городские службы планируют завершить капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования, рассказал на деловом понедельнике председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

«Для устойчивой работы городского хозяйства в весенний и зимний период 2024-2025 годов этим летом нам предстоит подготовить 5,9 тыс. многоквартирных домов, в том числе 5,5 тыс. домов с системами центрального отопления, 410 домов с индивидуальным отоплением, а также 878 объектов бюджетной сферы, в том числе 656 – образования и 115 – здравоохранения», – отметил спикер.

В планах теплосетевых организаций также замена и реконструкция более 37 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Из них почти 25,7 км относятся к «Казанским тепловым сетям», а остальные 11,3 км — к «Казэнерго». Всего же за последние пять лет в городе было заменено и отремонтировано 233 км сетей. Также в 2024 году запланировали отремонтировать 182 дома.

«В рамках работ будут утеплены стены и кровля зданий, заменены входные двери, а также проведена герметизация межпанельных швов. Это позволит повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности. В 45 домах проведут ремонт центральной системы отопления, а в 5 домах установят узлы погодного регулирования», - заключил Лысачкин.

Он также напомнил, что отопительный период 2023-2024 годов начался в Казани 5 октября и завершился 20 апреля. Продолжительность его составила 198 дней. В связи с резким понижением температуры наружного воздуха было принято решение о временном возобновлении подачи тепла в городе с 3 мая.

«Всего за эти дни было подано почти 70% заявок в социальной сфере. Оставшиеся часть объектов не подали заявки на включение или не имели технической возможности. С наступлением тепла, а это произошло 23 мая, отопление снова отключили. Прошедший отопительный период прошел стабильно, без происшествий, чему способствовала большая подготовительная работа», – прокомментировал председатель комитета ЖКХ.