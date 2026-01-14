Новый отечественный препарат для лечения рака прошел госрегистрацию

Новый отечественный препарат «Ракурс, 223Ra» для лечения рака прошел государственную регистрацию и начал поступать в больницы страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Лекарство было создано в Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии в Димитровграде и предназначено для борьбы с метастазами в костях. В основе препарата радиоактивный элемент радий-223, который воздействует на очаги распространения опухоли и уменьшает боль, тем самым повышая качество жизни пациентов.

«Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации», – сообщают в ФМБА.