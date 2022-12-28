Новый остановочный пункт «Южный парк» открылся для поездов Казань — Аэропорт

Новый остановочный пункт «Южный парк» открылся сегодня в Лаишевском районе Татарстана. На этой платформе будут останавливаться пригородные поезда, курсирующие по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В преддверии Нового года значимо, что этот перрон открыт и началось движение. Комфорт, удобство, безопасность — базовые функции для жителей. Очень важно, чтобы культура потребления, использования железной дороги у нас в стране развивалась», — сказал на торжественной церемонии министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Остановочный пункт расположен возле жилых комплексов «Южный парк», «Времена года», «Спортивная» и села Усады. Новая платформа построена с применением композитных материалов, что позволило возвести ее в сжатые сроки.

Здесь установлены лавочки и урны, имеются лайт-боксы (визуальная информация), два погодных модуля и светодиодное освещение. Кроме того, платформа адаптирована для маломобильных пассажиров.