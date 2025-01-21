Новый олефиновый комплекс СИБУРа ЭП-600 получил первые тонны этилена

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На новом производстве СИБУРа в Нижнекамске получили первые тонны этилена. Это основной продукт комплекса, он соответствует всем необходимым требованиям и уже направлен потребителям - заводам «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» - для производства продукции следующих переделов. Выработка товарного этилена является ключевым этапом пуско-наладочных работ ЭП-600. Реализация проекта идет в соответствии с графиком, выход на проектную мощность планируется до конца 2025 года.

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал получение первых тонн этилена на ЭП-600 важным событием для всей нефтехимической отрасли.

«Это откроет дорогу новым современным производствам: полимеров и продукции на их основе. Как следствие, мы получим больше качественных теплоизоляционных материалов, экологичные шины, долговечные трубы и много другой нужной для экономики продукции. Будем и дальше совместно внедрять передовые технологии на производствах для укрепления промышленного потенциала нашей страны», – сказал Раис РТ.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Сырьем для установки служит прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн. Производственные мощности ЭП-600 позволяют получать до 600 тыс. тонн этилена, более 270 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн – бензола и 88 тыс. тонн бутадиена. Продукция нового комплекса даст возможность делать в России больше долговечных труб, надежных дорог, экологичных шин и теплоизоляционных материалов.

Окончание строительства вдвое увеличило мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена и его производных. При этом впервые в российской нефтехимии пуско-наладочные работы на проекте такого масштаба выполняются с помощью собственной экспертизы – без поддержки лицензиаров и изготовителей оборудования. Олефиновый комплекс обеспечит дальнейшее развитие Волжского нефтехимического кластера и создает стимул для создания новых цепочек выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Символично, что в новый 2025 год команда нефтехимиков вступает на положительной ноте – с новым современным, экологичным производством, которое удваивает наши мощности и открывает большие перспективы для вывода на рынок новых отечественных продуктов. Благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды этиленового комплекса и компании СИБУР мы запускаем ЭП-600 максимально соблюдая все нормы и правила охраны труда и промышленной безопасности», – отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

ЭП-600 – крупнейший проект по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана и один из ключевых для отрасли в масштабах всей страны. Инвестиции в него составили около 200 млрд рублей.

В связке с новым этиленником СИБУР реализует целый комплекс проектов, направленных на импортозамещение широко востребованных современных синтетических материалов, в том числе полистирола, сложных марок полиэтилена и АБС-пластиков. Также на основе продукции ЭП-600 начнет работу первое в России производство гексена - специального компонента, который является незаменимым для создания сложных марок полиэтилена с улучшенными свойствами. Уникальная для страны установка для его производства уже строится в Нижнекамске на базе собственной технологии компании и начнет работу в 2025 году. Общая стоимость реализуемых СИБУРом проектов развития нефтегазохимии в Татарстане превышает половину триллиона рублей.

Повышение самообеспеченности России современными синтетическими материалами создаст потенциал для дальнейшего импортозамещения конечных изделий в широком спектре отраслей, включая строительство, медицину, транспорт, сельское хозяйство и другие.