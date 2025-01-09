Новый олефиновый комплекс ЭП-600 получил первые тонны пропилена высшего сорта

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На новом олефиновом комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, входит в СИБУР) получили первые тонны пропилена высшего сорта. Продукцию в этот же день должны отправить на производство полипропилена, размещенное на НКНХ, сообщил RUPEC источник на производстве. В пресс-службе предприятия информацию подтвердили.

Напомним, строительство нефтехимического комплекса ЭП-600 компания СИБУР завершила в декабре 2024 года. Это крупнейший проект по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Республики Татарстан и один из ключевых для отрасли в масштабах всей страны. Инвестиции в проект составили порядка 200 млрд рублей.

Окончание строительства вдвое увеличило мощности НКНХ по производству этилена и его производных. Сырьем для установки служит прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн. Продукция ЭП-600 будет применяться на существующих и перспективных производствах НКНХ и «Казаньоргсинтеза» и обеспечит дальнейшее развитие Волжского нефтехимического кластера.