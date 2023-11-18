Новый окружной молодежный форум «Метеор» появится в Приволжском федеральном округе

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор». Такое решение было принято на Всероссийском семинаре-совещании с руководителями региональных органов власти, отвечающих за реализацию молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Решение было принято в связи с тем, что «iВолга», бывшая окружным мероприятием, сегодня объединяет молодежь со всей России. Так, несмотря на статус окружного, на форум в 2023 году подали заявки жители 88 из 89 субъектов РФ.

«Учитывая, что „iВолга“ стала федеральной, мы не могли оставить ребят из ПФО без окружной площадки. По итогам строго отбора ей стал региональный форум „Метеор“»,— заявил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Программа «Метеора», который войдет в систему форумов Росмолодежи, будет интегрирована в концепцию смыслов «Культурной столицы России» — ей в 2024 году станет Нижний Новгород. Будут организованы восемь образовательных треков — «Движение навстречу» (волонтерство), «Креативные индустрии», «Прямой эфир» (медиа), «Верный курс» (управление командами), «Сила мысли» (наука и технологии), «Инвестируй в будущее» (бизнес) и два новых — смена РДДМ «Движение первых» и смена для представителей молодежных центров регионов ПФО.