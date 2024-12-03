Новый офис ВТБ открылся в Набережных Челнах в Комсомольском районе

Фото пресс-службы ВТБ

Отделение по обслуживанию физических лиц находится при выезде из города – на ул. Мусы Джалиля, дом 25, в ЖК «Тюльпан». Офис расположен в оживленном месте: рядом с Парком культуры и отдыха, вблизи от популярных сетевых магазинов.

Открытие нового офиса связано с активным ростом числа клиентов ВТБ в Набережных Челнах. В отделении можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на потребительский кредит, ипотеку, займ на приобретение автомобиля, оформить страховку от мошенников. Сотрудники помогут настроить цифровые сервисы и проконсультируют по финансовым вопросам.

Для комфорта клиентов в отделении организованы удобные зоны обслуживания с мягкой мебелью. Сотрудники проводят операции на ноутбуках, подтвердить их можно в приложении ВТБ Онлайн. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в зоне самообслуживания круглосуточно доступен банкомат. Прийти в отделении можно с питомцем, если его рост не превышает 40 см. Рядом со зданием офиса организована бесплатная парковка.

«На сегодняшний день каждый третий экономически активный житель Татарстана, и Набережных Челнов в частности, является клиентом банка ВТБ. И для нас крайне важно, чтобы посетители получали в наших офисах самый высокий уровень сервиса. Развитие цифровых возможностей ВТБ идет параллельно с расширением сети физических офисов, и мы идем навстречу потребностям наших клиентов. Теперь жители не только Набережных Челнов, но и ближайших к ним населенных пунктов получили возможность обслуживаться в современном, технологичном и комфортном офисе ВТБ», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане-вице-президент Марьям Давлетшина.



