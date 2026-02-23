news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 23 февраля 2026 14:15

Новый образец самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 выполнил первый полет

Читайте нас в
Телеграм

Новый опытный образец самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 выполнил первый полет. Об этом сообщили в канале Минпромторга РФ в MAX.

В ведомстве уточнили, что пятый опытный образец ЛМС-901 «Байкал» (третий летный) впервые поднялся в воздух на аэродроме АО «УЗГА». Во время испытания самолет, оснащенный отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно приземлился.

Полет продолжался десять минут. Самолет поднялся на высоту 300 метров и развила скорость 190 километров в час.

В министерстве сообщили, что перед началом летных испытаний на предприятии доработали носовую часть кабины экипажа – для повышения эргономики и безопасности при аварийной посадке. Также были модернизированы основные опоры шасси и изменен угол установки крыла. Последняя мера позволила исключить тенденцию к преждевременному отрыву от взлетно-посадочной полосы при порывистом ветре.

Первые испытания «Байкала» с двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 прошли в конце декабря 2025 года и также завершились успешно. Самолет разрабатывается для местных воздушных линий и должен заменить Ан-2. Проект реализует компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом.

В марте министерство объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ по оснащению самолета российской силовой установкой и воздушным винтом. Максимальная стоимость контракта составляет около 10,4 млрд рублей.

#самолет #минпромторг РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

22 февраля 2026
Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

22 февраля 2026