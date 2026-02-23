Новый образец самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 выполнил первый полет

Новый опытный образец самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 выполнил первый полет. Об этом сообщили в канале Минпромторга РФ в MAX.

В ведомстве уточнили, что пятый опытный образец ЛМС-901 «Байкал» (третий летный) впервые поднялся в воздух на аэродроме АО «УЗГА». Во время испытания самолет, оснащенный отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно приземлился.

Полет продолжался десять минут. Самолет поднялся на высоту 300 метров и развила скорость 190 километров в час.

В министерстве сообщили, что перед началом летных испытаний на предприятии доработали носовую часть кабины экипажа – для повышения эргономики и безопасности при аварийной посадке. Также были модернизированы основные опоры шасси и изменен угол установки крыла. Последняя мера позволила исключить тенденцию к преждевременному отрыву от взлетно-посадочной полосы при порывистом ветре.

Первые испытания «Байкала» с двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 прошли в конце декабря 2025 года и также завершились успешно. Самолет разрабатывается для местных воздушных линий и должен заменить Ан-2. Проект реализует компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом.

В марте министерство объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ по оснащению самолета российской силовой установкой и воздушным винтом. Максимальная стоимость контракта составляет около 10,4 млрд рублей.