Новый номер журнала «Казань» посвящен теме культуры андеграунда

В Доме Актера имени Салимжанова будет презентован новый выпуск журнала «Казань». Октябрьский номер посвящен андеграунду — совокупности направлений, существовавших в противовес массовой культуре и признанному на государственном уровне искусству.

«Люди, творившие в этих направлениях, занимались своей деятельностью подпольно, подвергались гонениям со стороны власти. На страницах журнала психотерапевт и клинический психолог, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич поясняет, что возникновению этой культуры мы обязаны молодежи, ее желанию выразить свой протест, нарушать традиции и идти наперекор неким догмам. В 80-90-е годы этот протест ощущался особенно сильно. В номере мы также расскажем читателю и о современном андеграунде. Например, о поклонниках k-pop культуры, футбольных фанатах, ролевиках», — рассказала главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Абсалямова призналась, что программа концерта-презентации представит собой уникальное явление. На одной сцене соберутся представители самых разных жанров и течений, о которых рассказано на страницах номера (хиппи, рокеры, толкинисты, панки и другие). Среди них — Малый Маразматический театр, Эскадрон имени поручика Ржевского, ансамбль «Уленшпигель», джазовый дуэт Евгения Соколова и Владимира Чигарева, панк-группа «НАНАНА» (солист — Алексей Егоров), театр «Лориэн» и лидер группы «Отель Калифорния» — Карузо.

Главный редактор журнала «Казань» пояснила, что площадка для проведения презентации была выбрана неслучайно.

«В свое время Дом Актера был центром неформальной жизни. Здесь проводились рок- и джаз-концерты, собирались представители андеграунда. Эта площадка знаковая для героев наших публикаций», — уточнила Абсалямова.

Концерт-презентация октябрьского выпуска журнала «Казань» состоится 18 октября в 18.00. Вход по регистрации.