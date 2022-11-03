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Ру Тат
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Общество
3 ноября 2022  10:01

Новый номер журнала «Чаян» расскажет, как фермеры РТ «химичили» с грантами Минсельхоза

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Вышел ноябрьский номер журнала «Чаян», в котором читатели найдут множество острых карикатур, юморесок, стихов, пародий и анекдотов.

Так, фельетон «Подайте на операцию» рассказывает о том, как большие и малые аферисты «греют карманы» на специальной военной операции. В рубрике «Полный абзац» можно прочитать, как татарстанские фермеры «химичили» с грантами Минсельхоза, а завкафедрой Елабужского филиала КФУ оценивал знания студентов по собственному прейскуранту.

В рубрике «Веселые гости Чаяна» читатели узнают о мордовском народном юморе, а читая материалы рубрики «Здравпункте Чаяна» смогут присоединиться к сеансу смехотерапии.

Кроме того, в журнал вошли комикс, игротека и другое. Найти свежий номер журнала и оформить подписку на издание можно на сайте.

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