Новый номер газеты «Республика «Татарстан» вышел с обновленным дизайном

Фото: © «Татар-информ»

Новый номер «Республики Татарстан» вышел с обновленным дизайном, также у издания обновилось оформление сайта. Смена визуального стиля обозначила очередной виток развития газеты со 106-летней историей.

«При разработке нового дизайна ставилось несколько задач. Первая из них — сохранить преемственность. Для редакции было важно сохранить сформировавшуюся с годами аудиторию газеты. Поэтому было решено оставить основные элементы, которые долгие годы определяли узнаваемость издания. Это визуальное оформление „шапки“, герб Татарстана и орден Трудового Красного Знамени <...> В то же время ставилась задача расширить границы читательской аудитории, сделать газету более современной, динамичной, воздушной», — рассказал главный редактор газеты Алексей Угаров.

Он пояснил, что в новом макете был изменен основной шрифт, его сделали более комфортным для зрения, размер иллюстраций увеличился и их стало больше. Кроме того, сменилось оформление рубрик, добавились фирменные значки и пр.

При этом сайт претерпел более серьезные изменения, чем бумажная версия газеты.

Фото: скриншот сайта

«По сути мы создали новый сайт — более удобный, насыщенный информацией, легкий в обращении и загрузке страниц, — заявил Алексей Угаров. — Неизменным осталось качество и достоверность информации, поскольку газета „Республика Татарстан“ — это официальное государственное издание».

«Республика Татарстан» — самая крупная по продолжительности издания, тиражу в различные периоды и по количеству вышедших номеров газета. Она ведет свою историю с апреля 1917 года, тогда она носила название «Рабочий». Позднее издание не раз меняло название: «Знамя революции», «Известия ТатЦИКа», «Красная Татария», «Советская Татария». В разные годы в редакции работали известные писатели, поэты и сценаристы, в том числе Демьян Бедный, Михаил Бубеннов, Евгений Гинзбург. Мать известного писателя Василия Аксенова возглавляла в газете отдел литературы и искусства.