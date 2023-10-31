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Новый номер газеты «Республика «Татарстан» вышел с обновленным дизайном
Новый номер «Республики Татарстан» вышел с обновленным дизайном, также у издания обновилось оформление сайта. Смена визуального стиля обозначила очередной виток развития газеты со 106-летней историей.
«При разработке нового дизайна ставилось несколько задач. Первая из них — сохранить преемственность. Для редакции было важно сохранить сформировавшуюся с годами аудиторию газеты. Поэтому было решено оставить основные элементы, которые долгие годы определяли узнаваемость издания. Это визуальное оформление „шапки“, герб Татарстана и орден Трудового Красного Знамени <...> В то же время ставилась задача расширить границы читательской аудитории, сделать газету более современной, динамичной, воздушной», — рассказал главный редактор газеты Алексей Угаров.
Он пояснил, что в новом макете был изменен основной шрифт, его сделали более комфортным для зрения, размер иллюстраций увеличился и их стало больше. Кроме того, сменилось оформление рубрик, добавились фирменные значки и пр.
При этом сайт претерпел более серьезные изменения, чем бумажная версия газеты.
«По сути мы создали новый сайт — более удобный, насыщенный информацией, легкий в обращении и загрузке страниц, — заявил Алексей Угаров. — Неизменным осталось качество и достоверность информации, поскольку газета „Республика Татарстан“ — это официальное государственное издание».
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