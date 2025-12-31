Новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» утвердили в России

Правительство России приступает к реализации национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». Паспорт документа и входящие в него федеральные программы утвердил президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает «ТАСС».

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил комплексный характер инициативы: она сформирует фундамент для развития химии, пищевой индустрии, энергетики, медицины, экологии и сельского хозяйства.

Первый вице-премьер Денис Мантуров обозначил ключевые целевые показатели до 2030 года. К этому сроку Россия намерена довести уровень технологической независимости в секторе до 40%, увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, а долю отечественных биотехнологических товаров в структуре потребления – до 55%.

Также поставлена задача расширить число предприятий, занимающихся подготовкой и переквалификацией специалистов, причем в этот процесс должно быть вовлечено 100% отраслевых компаний. Мантуров назвал цели амбициозными, но достижимыми благодаря высокому потенциалу отрасли и объединению усилий государства, бизнеса и научного сообщества.

Структурно нацпроект состоит из трех федеральных проектов, охватывающих организацию производства и сбыта, научно-технологическую поддержку, а также аналитическое и кадровое обеспечение. Главная цель программы – консолидировать ресурсы и мощности для создания конкурентоспособных производств, в том числе за счет модернизации действующих площадок.