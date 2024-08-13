Новый нацпроект позволит России войти в топ-10 стран по объему НИОКР

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Документ должен быть доработан до 14 августа, всего нацпроект будет включать 10 федеральных проектов, реализация которых позволит России войти в топ-10 стран мира по объему научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также приведет к увеличению доли внутренних затрат на эти цели не менее чем до 2% ВВП.

Минэнерго РФ необходимо при доработке паспорта нацпроекта включить в него мероприятия, направленные на развитие технологий использования постоянного тока. Минэнерго и Минпромторг должны будут вместе с отраслевыми организациями определить потребность в технологиях и оборудовании, производство которых планируется осуществлять в рамках нацпроекта. Минпромторг доработает направление «Новые энергетические технологии».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».