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Новый нацпроект позволит России войти в топ-10 стран по объему НИОКР
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
Документ должен быть доработан до 14 августа, всего нацпроект будет включать 10 федеральных проектов, реализация которых позволит России войти в топ-10 стран мира по объему научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также приведет к увеличению доли внутренних затрат на эти цели не менее чем до 2% ВВП.
Минэнерго РФ необходимо при доработке паспорта нацпроекта включить в него мероприятия, направленные на развитие технологий использования постоянного тока. Минэнерго и Минпромторг должны будут вместе с отраслевыми организациями определить потребность в технологиях и оборудовании, производство которых планируется осуществлять в рамках нацпроекта. Минпромторг доработает направление «Новые энергетические технологии».
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