Новый мировой порядок: какие сигналы Путин послал Западу на «Валдае»

Президент России Владимир Путин 1 октября выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил о росте международной напряженности, высказался о конфликте на Украине и отношениях с Западом, предупредил о рисках применения искусственного интеллекта и объяснил позицию Москвы по защите Калининградской области.





Фото: kremlin.ru

Путин заявил о переломном этапе в мировой политике

Президент начал выступление с оценки международной обстановки и призвал не допустить наиболее опасных сценариев развития событий. По его словам, мир переживает масштабные изменения, которые затрагивают политику, экономику, технологии и общественные отношения.

«Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития», – заявил Путин.

Он отметил, что прежние механизмы международных отношений уже не справляются со своей задачей, поскольку условия, в которых их создавали, изменились. При этом новые правила еще не сформировались.

«Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов и движения навстречу друг другу», – сказал Президент.

Путин также заявил о необходимости реформировать ООН. По его словам, организация должна лучше отражать современное соотношение сил в мире, а страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока должны играть в ней более значительную роль.

«Не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать»

Говоря о конфликте на Украине, Президент вновь изложил позицию Москвы относительно его причин. Он заявил, что Россия не хотела начинать боевые действия, а была вынуждена защищать себя.

«А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин.

Он связал начало конфликта с расширением НАТО, событиями на Украине и действиями западных стран. Эти оценки представляют позицию российского руководства.

Президент также заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта путем переговоров. По его словам, США предложили вариант выхода из кризиса, который российская сторона после обсуждения согласилась принять.

Путин подтвердил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей Москвы. В качестве аргумента он напомнил о декларации, на основании которой страна провозгласила независимость.

«В декларации написано, что Украина – нейтральное государство», – сказал президент.

Он также высказался о поставках западного оружия Киеву. По словам Путина, угрозу для России представляет вовлечение других государств в боевые действия, в том числе при нанесении ударов по российской территории.

«Когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза», – заявил глава государства.

При этом он уточнил, что не говорит о намерении немедленно наносить удары по территории и предприятиям стран, поставляющих оружие Украине.

Президент предупредил о последствиях нападения на Калининград

Отдельной темой выступления стала безопасность Калининградской области. Путин объяснил, что заявления российского МИД и направленные другим государствам письма о защите региона не следует рассматривать как попытку запугивания.

«Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – заявил Президент.

Он подчеркнул, что в случае прямого нападения на Россию, включая Калининградскую область, Москва рассмотрит возможность применения всего арсенала имеющихся вооружений.

«Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал Путин.

Президент также призвал учитывать риски дальнейшего обострения международной обстановки. По его мнению, чем жестче становится противостояние и чем чаще стороны заявляют о намерении добиться стратегического поражения противника, тем выше вероятность перехода конфликта в наиболее опасную фазу.

Фото: kremlin.ru

«Цифровой тоталитаризм будет тупиковым»

Еще одной важной темой стало развитие искусственного интеллекта. Путин обратил внимание на то, что новые технологии могут не только открывать дополнительные возможности, но и создавать угрозы для общества, в том числе в сфере безопасности.

Президент отметил, что распространение ИИ вызывает опасения из-за возможного обезличивания людей и чрезмерного влияния алгоритмов на их жизнь.

«Не случайно, что обсуждается такое понятие как «бережная цифровизация» – то есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека», – заявил Путин.

Он также предупредил о риске появления цифровой системы контроля, которая может ограничивать индивидуальность человека.

«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», – сказал президент.

В качестве примера возможных последствий автоматизированных решений Путин привел случай 1983 года, когда советский офицер Станислав Петров не допустил ответного ядерного удара после ложного сигнала системы предупреждения о ракетном нападении.

«Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул глава государства.

«Мы ничего ни у кого не забираем и не национализируем»

Президент также прокомментировал претензии европейских стран к России из-за передачи ряда предприятий под временное управление. Он заявил, что Москва не национализирует иностранные активы, а использует этот механизм как ответ на действия западных государств в отношении российской собственности.

«Мы ничего ни у кого не забираем и не национализируем», – сказал Путин.

Он напомнил о блокировке российских золотовалютных резервов за рубежом и действиях европейских стран в отношении активов российских компаний. По словам Президента, временное управление предприятиями позволяет России подготовить ответные меры на случай национализации российской собственности за рубежом.

При этом Путин допустил, что европейские компании смогут вернуть контроль над своими активами в России, если отношения сторон будут развиваться по благоприятному сценарию.

В завершение выступления Президент вновь обратился к необходимости международного сотрудничества. По его мнению, государствам предстоит найти способы снизить риски в период масштабных перемен и договориться о принципах нового мироустройства.

Василий Колташов Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

«Нужно создавать искусственный интеллект как человечный искусственный интеллект»

Американские государство и корпорации могут использовать искусственный интеллект для реализации собственных политических и экономических интересов, что создает угрозу для общества. Такое мнение «Татар-информу» высказал директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов, комментируя предупреждение Президента России Владимира Путина о риске цифрового тоталитаризма на заседании клуба «Валдай».

По мнению эксперта, опасность связана не только с возможным выходом технологий из-под контроля, но и с принципами, которые разработчики закладывают в искусственный интеллект.

«Можно заложить в него гуманистические принципы, а можно сразу учить искусственный интеллект, как это делает американская компания Palantir, искать способ убить как можно больше людей», – заявил Колташов.

Политолог назвал такой подход противоположным принципам робототехники писателя-фантаста Айзека Азимова, согласно которым робот не должен причинять вред человеку. По мнению эксперта, системы искусственного интеллекта могут стать опасными, если их изначально обучают выполнять задачи без учета человеческой жизни.

Колташов также заявил, что риски возрастают, когда разработка таких технологий сосредоточена в руках частных корпораций и не сопровождается достаточным государственным контролем.

«Опасность искусственного интеллекта является производной опасности американского государства и американских корпораций, которые стоят за государством», – считает политолог.

В качестве одного из примеров возможного применения ИИ в военной сфере эксперт упомянул удары по Ирану и гибель мирных жителей. При этом в своей речи он не привел данных, которые позволили бы независимо проверить утверждения о роли искусственного интеллекта в конкретных военных операциях.

Колташов считает, что Россия, Китай и Индия должны развивать такие технологии под контролем государственных органов, задавая им принципы, ориентированные на защиту человека.

«Нужно создавать искусственный интеллект как человечный искусственный интеллект. [...] Базовые установки – что о людях надо заботиться», – отметил эксперт.

Отдельно политолог высказался об идеологических установках, которые, по его мнению, могут влиять на работу ИИ. Он считает, что некоторые американские системы отражают неолиберальные взгляды, при которых интересы крупного бизнеса и прибыль ставятся выше общественных потребностей.

В частности, Колташов заявил, что ChatGPT отстаивает неолиберальные принципы.

«Президент выступает за диалоги и мирные контакты»

Говоря о перспективах диалога между Россией и западными странами, Колташов отметил, что российский Президент продолжает выступать за переговоры и мирные контакты. При этом восстановление контактов с США после избрания Дональда Трампа, по его мнению, не означает полноценного восстановления отношений.

«Речь не идет у нас сразу о восстановлении отношений, ничего подобного. Только восстановление контактов. Санкций становится только больше, а враждебность к России сохраняется на очень высоком уровне», – заявил политолог.

По мнению эксперта, для полноценного диалога необходимы западные политики, готовые к серьезной работе над отношениями с Россией.

Игорь Бикеев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутат Госсовета Татарстана оценил перспективы реформы ООН

России следует использовать разные инструменты международной политики, не ограничиваясь реформой существующих институтов или альтернативными площадками. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев, комментируя выступление Президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай».

По мнению Бикеева, многие традиционные международные институты утратили часть своей эффективности, но по-прежнему помогают странам обмениваться мнениями и сближать позиции. В частности, Совет Безопасности ООН остается механизмом, который может сдерживать опасное развитие международных конфликтов.

Бикеев считает, что при изменении политической ситуации существующие институты могут восстановить свое значение или получить новые функции. Поэтому отказываться от них, по его мнению, не следует.

При этом депутат отметил важность альтернативных международных объединений, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества. Такие площадки позволяют странам договариваться по вопросам, представляющим общий интерес.

«Если 15 государств, а не 200, о чем-то договорились и точно выполняют свои договоренности, то разве это плохо?» – отметил Бикеев.

Он подчеркнул, что Россия должна выбирать инструменты международной политики исходя из их практической пользы, а не ограничивать себя одним форматом взаимодействия.

Комментируя предложение Путина обсудить правила ведения вооруженных конфликтов, Бикеев заявил, что разрабатывать такие нормы необходимо, даже если в нынешних условиях достичь международного консенсуса пока не удается.

По его мнению, проекты правил следует подготовить заранее, чтобы страны могли договориться о них, когда будут готовы к более ответственному поведению. Одним из факторов, способствующих такому развитию, Бикеев назвал рост значения стран Глобального Юга.

«В любом случае, лучше действовать, следуя к избранной цели, чем просто пассивно ждать развития событий», – заключил эксперт.