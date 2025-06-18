Новый минивэн «АвтоВАЗа» представят на ПМЭФ-2026

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания планирует представить новый минивэн под кодовым названием B-Van на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. Его слова приводит РИА Новости.

Соколов заявил, что официальное имя модели пока не выбрано, однако его планируют объявить в рамках презентации.

Он отметил, что по традиции «АвтоВАЗ» запускает серийное производство спустя год после демонстрации модели. Таким образом, выпуск B-Van намечен на 2027 год.

Ранее, в марте, вице-президент компании Сергей Громак заявлял, что проект предусматривает выпуск семиместного минивэна. Объем инвестиций в его разработку составил 21 миллиард рублей.