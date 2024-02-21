«Новый микрорайон даст прирост в 50 тыс. жителей: автобусный тур приехал в Елабугу

Сегодня жители Елабужского района стали участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия прошла в районном Доме культуры.

Спикерами выступили депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов, депутат Госсовета РТ Динар Бариев, глава Елабужского муниципального района РТ Рустем Нуриев. Модератором дискуссии стала депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Елабужский район занимает 3-е место по социально-экономическому развитию среди муниципальных образований республики. За 11 месяцев прошлого года Елабуга отгрузила продукции на 223,5 млрд рублей. В структуре показателя промышленность занимает 69%, доля малого и среднего предпринимательства — более 22%. По объему инвестиций Елабуга вышла на 2-е место в республике. За 9 месяцев в город вложили свыше 138 млрд рублей.

Средняя зарплата в 2023 году в районе достигла 85 тысячи рублей. По росту зарплаты в прошлом году Елабужский район находится на третьем месте по республике.

«У нас реализуются великолепные проекты в экономике. Особая благодарность Правительству России и Татарстана за ОЭЗ „Алабуга“, которая сейчас является локомотивом для Елабуги. Средняя заработная плата на предприятии составляет 85 тыс. рублей», — сказал глава района Рустем Нуриев.

По словам спикера, ОЭЗ дает большие возможности и для молодежи. В рамках образования они получают необходимые компетенции в «Алабуга Политех» — это современный колледж, который приглашает на обучение молодежь с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятиях ОЭЗ.

«Специалисты востребованы, их ждут как из печки пирога», — отметил Нуриев.

Положительные цифры глава района привел и в приросте населения — в основном, за счет миграционных процессов. За прошлый год временную прописку получили 7 тыс. человек. Также, по его словам, с 2016 года вдвое увеличилось и количество многодетных семей — с 660 до 1314, где родилось трое и более детей.

«Мы видим, как работают национальные проекты, в том числе „Демография“», — сказал градоначальник.

В прошлом году в Елабужском районе в рамках реализации национальных проектов освоено 912, 478 млн рублей. Так, на капитальный ремонт инфекционного отделения Елабужской ЦРБ потрачено более 46 млн рублей. В отделении заменили все коммуникационные и инженерные системы, окна, двери, кровлю, провели полную внутреннюю и внешнюю отделку. Отремонтированы входная группа филиала детской поликлиники по ул.Марджани, а также кабинеты 3-го и 4-го этажей, все лестничные пролёты самой детской поликлиники по ул. Нефтяников. На это ушло почти 15 млн рублей.

Здание взрослой поликлиники внешне тоже обновилось. На облицовку фасада и утепление потратили 26,6 млн рублей. Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году на Елабужский район выделили 87,7 млн рублей.

А с начала этого года капитальный ремонт начался в Елабужской районной больнице. 5 этажей терапевтического корпуса, включая подвал и чердачное помещение, всего капитально отремонтированы будут 54 тысячи квадратных метров. Сейчас на всех этажах корпуса заменены оконные блоки, ведется демонтаж дверей, инженерных коммуникаций, разборка полов, монтаж вентиляции. Объем финансирования составит порядка 288 млн рублей. Планируемый срок окончания работ — конец лета.

«Ежегодно по нацпроекту „Здравоохранение“ мы ежегодно вкладывали по 100 млн рублей в наши больницы. Сегодня 536 млн мы осваиваем на стационаре и терапевтическом корпусе. Еще 2-3 года и у нас будет великолепная больница», — сказал Нуриев.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе Мортовской основной школы осенью прошлого года открылся Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». В школе отремонтированы лаборантские и кабинеты биологии, химии и физики на сумму 1,1 млн рублей. Учебное заведение получило оборудование — это цифровые лаборатории по физике, биологии, химии, экологии, физиологии, нейротехнологии, ноутбуки, многофункциональное устройство — на сумму 1,9 млн рублей. Современное оборудование за 2,6 млн рублей поставили и в школу № 3 Елабуги. Учителя и ученики смогут пользоваться ноутбуками, интерактивными панелями, телевизором, многофункциональным устройством.

В рамках федерального проекта «Создание поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализованы три проекта. Фермеры получили по 1,5 млн рублей на разные виды агробизнеса: птицеводство, выращивание ягодных культур, овощеводство.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Елабужском районе организована доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, вакцинации. В прошлом году в медицинские организации смогли перевезти более 1 тысячи человек. В целом на реализацию нацпроекта «Демография» потратили 616 тысяч рублей.

В рамках федерального проекта «Обеспечение населения питьевой водой в городах и районах РТ» в районе построили 2 водонапорные башни и провели скважину в селе Танайка. Здесь произвели разбивку участка под скважину, пробурили скважину в 110 метров, проложили более 1,2 км трубопровода. Также продолжился 2-й этап строительства водонапорной башни в селе Костенеево, возвели водонапорную башню и проложили водопровод в селе Альметьево.

В Елабуге в 2024 году капитально отремонтируют 23 дома. Общая стоимость реализации программы составит 207,5 млн рублей. Программа предусматривает утепление фасадов, ремонт кровли, фундамента, инженерных систем, лифтового оборудования и другое.

В прошлом году было сдано 121 тыс. кв. метров жилья — муниципальная часть из них 75 тысяч кв. метров. В планах администрации района — реализация суперпроекта — нового микрорайона «Центральный парк» — на 1 млн кв. метров. Это даст прирост Елабуге в 50 тысяч жителей. Микрорайон будет на удалении от исторической части города в 5–6 километрах. Он станет самостоятельным, где планируется организовать автономную инфраструктуру: школьную, спортивную, культурную, медицинскую. Этот район будет рассчитан на сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и образовательного центра «Алабуга Политех».

Депутат Татьяна Ларионова также поделилась впечатлениями о поездке.

«Если ехать по Татарстану, то очень заметно, что за последние 5 лет республика очень серьезно поменялась, поменялся облик наших городов и сельских поселений, поменялось качество жизни наших людей, и во многом это делано за счет национальных проектов. Вдумайтесь только! За 5 лет наша республика получила 181 млрд из федерального бюджета на реализацию 13 национальных проектов. Это системная работа. Не просто залатать дыры, не просто построить то или иное учреждение, и не в одном, а во многих городах», — отметила парламентарий.

Встреча в Елабуге завершилась концертной программой, в которой приняли участие артисты легендарного Государственного ансамбля песни и танца РТ, народные артисты республики и ансамбль песни и танца «Агидель».

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.