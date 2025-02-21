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Общество 21 февраля 2025 14:25

Новый маркетинговый трюк для пенсионеров придумали в казанской клинике

Одна из клиник Казани запустила сомнительную акцию для пенсионеров. Им пообещали бесплатный продуктовый набор весом 5 кг за трехдневное посещение салона, сообщает ГТРК «Татарстан».

В ходе визита пенсионерам настоятельно рекомендуют пройти процедуру на автоматическом массажном кресле или приобрести товары для здоровья. В случае, если посетитель не может себе это позволить, ему предлагают оформить кредит. Сумма может достигать миллиона рублей.

Эксперты предупреждают пенсионеров о возможных рисках таких предложений и советуют проявлять бдительность. Подобные акции могут оказаться способом навязать дорогостоящие услуги или товары.

#пенсионеры #Мошенничество
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