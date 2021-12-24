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24 декабря 2021  16:03

Новый магазин «Галамарт» открылся в Челнах

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В канун Нового года открылся новый народный магазин «Галамарт». Здесь огромный ассортимент товаров для дома по приятным ценам. Самое время его посетить, если еще не купили подарки близким.

В «Галамарте» можно выбрать посуду, текстиль, бытовую технику и все необходимое для празднования Нового года. По 31 декабря в магазине будут действовать специальные цены на различные группы товаров. В этот период можно купить литую сковороду за 699 рублей, пружинную хлопушку — за 59 рублей, форму для выпечки — за 199 рублей, аккумуляторную отвертку — за 799 рублей. 

Действуют и ШОК-цены:
•    24 декабря: электрический чайник — 199 рублей.
•    25 декабря: 3,3 кг стирального порошка BiMAX — 99 рублей.
•    26 декабря: казан — 799 рублей.
•    27 декабря: беспроводные наушники — 699 рублей.
•    28 декабря: швабра — 99 рублей.
•    29 декабря: комплект постельного белья — 499 рублей. 

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов, в которых покупателей всегда ждут разнообразные товары для дома по доступным ценам. Каждый день здесь действуют выгодные акции, скидки и распродажи.

На правах рекламы

#открытие магазина
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