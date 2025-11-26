Новый лыжный сезон стартует. Кто может потеснить татарстанцев Большунова и компанию

Уже завтра стартует первый этап Кубка России по лыжным гонкам, ознаменовав официальный старт сезона 2025/2026. Татарстанские звезды по-прежнему остаются в фаворитах, но на этот раз будет еще сложнее, чем в прошлом. Почему Большунов снова хандрит, на кого надежда у мужчин и женщин, и кто может потеснить татарстанцев – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан взлетел в прошлом сезоне, но не все звезды «выстрелили»

Когда Татарстан забрал к себе практически всех звезд России после того, как от них отказалась Архангельская область, никто даже не сомневался, что республика станет новым гегемоном лыжных гонок в России.

В мае 2024 года в сборную Татарстана вошли Вероника Степанова, Савелий Коростелев и Наталья Терентьева (в девичестве Непряева). А вскоре в Казань пожаловала и главная звезда российских лыж и одна из мировых лидеров – Александр Большунов.

В общем зачете по итогам сезона 2024/2025 среди мужчин представители Татарстана собрали весь пьедестал почета. Савелий Коростелев с 1105 очками стал лидером. Вторым с небольшим отставанием и 1033 очками в активе оказался открытие сезона – Сергей Ардашев. А вот Александр Большунов финишировал в зачете лишь третьим с 982 очками.

Выступить лучше трехкратному олимпийскому чемпиону помешала его личная хандра, с которой он прострадал всю первую половину сезона. В отдельных гонках Большунов приходил ближе к концу первой десятки лыжников. Тогда же начались первые разговоры, что Александр уже не тот, поскольку заскучал в России. Зимой он поехал тренироваться и участвовать в коммерческих гонках в Италии и тогда разговоры усилились. Некоторые даже предполагали, что больше Большунов в Россию не вернется и будет брать другое гражданство. Однако, лыжник вернулся и доработал сезон за Татарстан, параллельно подтянув результаты.

У женщин же все не так просто. Хоть Дарья Непряева и стала лучшей по сезону с огромным отрывом с 1046 очками, другие приглашенные звезды выступили куда слабее, чем от них ждали. Наталья Терентьева в итоге завершила сезон лишь пятой с 721 очками, Лидия Горбунова – шестая. Пьедестал заняли тюменка Екатерина Смирнова и москвичка Елизавета Маслакова.

Коростелев окончательно застолбил статус лидера в команде Татарстана. Большунов – снова хандрит

Последней проверкой перед стартом нового сезона стала «Хибинская гонка», которая прошла в Кировске, Мурманской области на минувших выходных.

У мужчин все более-менее ожидаемо. На десятикилометровой дистанции классическим стилем Савелий Коростелев одержал уверенную победу, показав результат ровно 25 минут 40 секунд.

Второе место досталось другому представителю Татарстана Сергею Ардашеву, который уступил чуть больше двадцати шести секунд, закончив гонку за 25 минут 46,1 секунды.

А уже в классической гонке с раздельным стартом на дистанции 15 км татарстанцы уступили первенство представителю Тюмени Денису Спицову, завершившему забег за 35 минут 25,2 секунды. Савелий Коростелев финишировал вторым, показав результат 35 минут 39,5 секунды. Тройку призеров замкнул Сергей Ардашев, его время по итогам гонки составило 35 минут 49,2 секунды.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«А где же Большунов?» — спросите вы. А у Александра, как и в прошлом году начало сезона задается очень тяжелым. В том же Кировске он пришел только девятым, проиграв Спицову больше минуты.

Его личный экзистенциальный кризис с трудностями поиска мотивации без международных стартов продолжается и сказывается на его результатах до сих пор. В этой ситуации показателен пример Коростелева, который хоть и сокрушался в прессе, что в моменте осознания, что россиян не допустят до Олимпиады, впал в апатию, но вскоре принял решение искать другие стимулы.

«Я все 4 года держал оптимизм. И это было очень неожиданно в том плане, что последний месяц все начали очень сильно, в том числе и скандинавские СМИ, разгонять новость, что 1+1 чуть ли не железобетонно, точно будет. Поэтому новость, что вообще никакого представительства не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал.

Были ли мысли сменить деятельность? Нет, я точно на эмоциях никогда решение не принимаю. Было опустошение, сто процентов. Ты выходишь – просто ходячая плоть, два-три дня в этом состоянии. Потом уже эмоции ушли, начинаешь думать здраво: окей, в этом году цель не Олимпиада, какую цель мы поставим дальше?», – говорил Коростелев шведскому телеканалу SVT.

И как видим, все у Савелия с результатами в порядке. Судя по всему, именно Коростелев и будет главной надеждой Татарстана в предстоящем сезоне.

Тюмень составит мощную конкуренцию Татарстану в предстоящем сезоне

Судя по всему, основным конкурентом Татарстана будет Тюменская область, которая собрала молодых «звездочек».. И если в прошлом сезоне тюменцы изредка да «откусывали» у татарстанцев призовые места, то в начале нового сезона стало очевидно, что разрыв окончательно нивелировался и можно называть эти две команды более-менее равносильными.

Повторили успех Спицова и женщины из команды Тюменской области.

У женщин на «Хибинской гонке» также тюменцы потеснили татарстанцев. 21-летняя Карина Гончарова, представляющая Тюменскую область, стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем. Второй к финишу пришла татарстанка Лидия Горбунова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А вот главная звезда, на которую у татарстанцев все основные надежды – Дарья Непряева, пока входит в сезон с большим трудом. Она финишировала лишь четвертой, с отставанием от Гончаровой на 5,2 секунды.

Пока что татарстанские звезды получают серьезный отпор от представителей северного региона. Нас ждет ожесточенная борьба в новом сезоне.