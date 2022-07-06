Новый логистический центр в Татарстане обеспечит минеральными удобрениями юго-запад РТ

фото: ФосАгро

Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») запустила логистический центр в Апастовском районе Татарстана, сообщил «Татар-информу» генеральный директор компании Андрей Вовк.

Первая партия комплексных минеральных удобрений ФосАгро уже отгружена агрохолдингу «Август-Агро».

По словам Андрея Вовка, запуск нового центра дистрибуции позволит повысить эффективность использования почвенных ресурсов на юго-западе Татарстана.

Благодаря созданию логистического комплекса в Апастово аграрии смогут заблаговременно приобретать удобрения и хранить их в регионе до полевых работ, чтобы вносить в оптимальные агрономические сроки.

На первом этапе комплекс будет обеспечивать хранение и отгрузку гранулированных удобрений. В будущем центр дополнит инфраструктура для хранения жидких минеральных удобрений. Их широкое применение позволит сельхозпроизводителям Татарстана эффективно снижать климатические риски и нивелировать последствия засухи.

Управлять центром в Апастовском районе будет «ФосАгро-Волга» — региональная компания сети «ФосАгро-Регион».

Агрономическая служба компании будет предоставлять различные сервисы для АПК Татарстана: агрохимический анализ почв, разработку систем минерального питания растений под конкретные культуры и поля, агрономическое сопровождение посевов и другие. Эти и другие решения «ФосАгро-Регион» представляет на выставке «АГРОВОЛГА 2022», стартовавшей сегодня в Казани.

«Новые возможности в сфере логистики в сочетании с профессиональным агроконсалтингом от наших специалистов, сервисная ориентированность центра — все это, безусловно, положительно скажется на объеме и качестве урожая сельхозтоваропроизводителей — потребителей минеральных удобрений ФосАгро», — отметил Андрей Вовк.

Апастовский центр дистрибуции стал вторым логистическим комплексом, созданным «ФосАгро-Регион» в Татарстане и самым крупным инвестпроектом «ФосАгро-Регион» в Поволжье. Запуск первого центра в Нурлатском районе в 2018 году позволил компании «ФосАгро-Волга» увеличить поставки минеральных удобрений для АПК Татарстана более чем на треть.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Государственному Совету республики на 2022 год поставил задачу — вносить не менее 70 кг действующего вещества на 1 гектар посевов. Он отметил крайнюю важность этой работы.