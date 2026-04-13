Новый лесокультурный сезон Татарстан откроет в середине апреля

С учетом погодных условий новый лесокультурный сезон будет открыт в Татарстане в середине апреля. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В отличие от прошлого года с его ранней весной, в 2026 году весенний сезон наступает в соответствии с календарными сроками, что дает нам определенные преимущества в планировании работ. Однако прошедшая зима запомнилась рекордным количеством осадков», – рассказал он.

По данным Кузюрова, в этом году планируется обеспечить лесовосстановление в лесном фонде на площади 2,55 тыс. гектаров, в том числе в ходе регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» – на площади 1,2 тыс. гектаров.

«Посадка лесных культур будет проведена на площади 1,2 тыс. гектаров, естественное лесовосстановление – на площади 1,348 тыс. гектаров, комбинированное лесовосстановление – на 2 гектарах», – отметил Кузюров.

По его данным, общая площадь запланированных работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в этом году составит 4,608 тыс. гектаров.